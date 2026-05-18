Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este martes, 19 de mayo de 2026 a San Pedro Celestino papa y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Pedro Celestino abrazó la vida eremítica en el Abruzo, alcanzando fama de santidad y siendo conocido por sus milagros. Ya octogenario, fue elegido Romano Pontífice y tomó el nombre de Celestino V. Ese mismo año renunció al oficio y prefirió retirarse a la soledad; murió en Rocca di Funone, cerca de Alatri, en el Lacio. Para los que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo El 19 de mayo de 2026, se celebrará la festividad de varios santos reconocidos por su contribución a la fe cristiana. Entre ellos destaca el Beato Agustín Novelli, del siglo XIV, conocido por su vida de piedad y dedicación a la comunidad. También se conmemora a San Crispín de Viterbo, un destacado religioso del siglo XVIII, quien es recordado por su profundo compromiso con los pobres.Otra figura notable en esta fecha es San Dunstán de Canterbury, un influyente líder de la iglesia en el siglo X que promovió la reforma monástica en Inglaterra. Además, se honra a la Beata Humiliana de Florencia, del siglo XIII, una santa que inspiró a muchos con su humildad y servicio a Dios.Se suman a la lista otros santos como San Urbano I, papa del siglo III y la Beata María Bernarda Bütler, del siglo XX, junto con Juan de Santo Domingo Martínez y los Beatos Juan Bautista Javier Loir y Pedro Wrighy, ambos del siglo XVIII y XVII respectivamente. San Teófilo de Corte, del siglo XVIII, también será recordado en este día especial, lo que refleja la rica diversidad de la tradición cristiana a lo largo de los siglos.