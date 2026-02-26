El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó el cierre de la temporada fiscal para la presentación de la Declaración Anual y recordó que incluso los mexicanos que viven en Estados Unidos pueden estar obligados a cumplir con este trámite. No presentar la declaración dentro del plazo establecido puede derivar en multas, recargos e incluso embargos de cuentas en México. Aunque muchos connacionales residen actualmente en territorio estadounidense y tributan ante el Servicio de Impuestos Internos o Internal Revenue Service (IRS), esto no siempre elimina las obligaciones fiscales ante el SAT. La clave está en determinar si mantienen residencia fiscal en México o si generan ingresos en territorio mexicano. Vivir en Estados Unidos no cancela automáticamente las obligaciones ante la autoridad fiscal mexicana. De acuerdo con la normativa vigente, deben seguir presentando declaración ante el SAT quienes conserven residencia fiscal en México. Se considera que una persona mantiene residencia fiscal en México cuando tiene casa habitación en el país o cuando su centro de intereses vitales permanece en territorio nacional. Esto ocurre si más del 50% de sus ingresos provienen de fuente mexicana o si el principal centro de sus actividades profesionales se encuentra en México. Para evitar sanciones, los mexicanos que viven en Estados Unidos deben verificar su estatus fiscal ante el SAT y confirmar si mantienen obligaciones activas. Si continúan siendo residentes fiscales o generan ingresos en México, deben presentar la Declaración Anual dentro del plazo correspondiente. En caso de haber cambiado definitivamente su residencia a Estados Unidos, es fundamental haber presentado el aviso de cambio de residencia fiscal. De lo contrario, podrían seguir acumulando obligaciones y enfrentar recargos, actualizaciones e incluso embargos sobre bienes o cuentas bancarias en México.