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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó la obligatoriedad de los trámites fiscales en México, como es el caso de la Constancia de Situación Fiscal. Se trata de un documento clave para emitir facturas, por lo que obviarla no corresponde una falta sancionada por la ley.

El organismo es claro: solicitar este documento como requisito para generar un Comprobante Fiscal Digital (CFDI) es una práctica indebida. Esta conducta está tipificada como infracción en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación.

El SAT advierte la obligatoriedad del trámite del Comprobante Fiscal Digital en México
El SAT advierte la obligatoriedad del trámite del Comprobante Fiscal Digital en México

Conoce los detalles de las obligaciones fiscales y evita problemas con las autoridades. Ten en cuenta los requisitos impuestos a nivel nacional.

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¿Qué datos se piden para facturar?

El SAT señala que únicamente se requieren datos básicos, los cuales pueden proporcionarse sin necesidad de entregar la constancia:

  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
  • Nombre o razón social
  • Código postal
  • Régimen fiscal

Estos datos pueden compartirse mediante la llamada cédula de datos fiscales, evitando así exponer información adicional.

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¿Cuál es la multa por no emitir comprobantes fiscales?

Las multas por exigir la Constancia de Situación Fiscal pueden ir desde 21,420 hasta 122,440 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta.

Es importante destacar que los empleadores no deben solicitar este documento para el timbrado de nómina. En su lugar, pueden obtener la información necesaria a través de mecanismos como un caso de aclaración o conforme a la ficha 44/CFF de la Resolución Miscelánea Fiscal.

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¿Cómo tramitar la Constancia fiscal por internet?

Si necesitas tu constancia, puedes descargarla mediante los canales oficiales del SAT:

  • Portal del SAT (con contraseña o e.firma)
  • SAT Móvil
  • SAT ID
  • Oficina Virtual
  • Oficinas físicas del SAT

Dicha exigencia se volvió común en comercios, empresas y entornos laborales. Sin embargo, insiste en que no está permitida y puede derivar en sanciones.