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Envejecer trae consigo una serie de cambios visibles, y uno de los más evidentes es la aparición de canas, algunas personas las aceptan y las llevan con estilo propio y otras prefieren volver a su color de pelo negro o marrón intenso, pero no es una terea fácil.
El pelo plateado o canas, surgen cuando los folículos pilosos dejan de producir melanina, el pigmento natural que da color al cabello. Aunque son inevitables, muchas personas buscan disimularlas y acá te contamos cómo hacerlo de forma barata y a nivel profesional.
Primero, hay que tener en cuenta que el problema es que cubrir las canas puede ser un verdadero reto, pues los tintes tradicionales suelen ser costosos, requieren tiempo y, en ocasiones, dañan la fibra capilar.
Mantener un color uniforme implica constantes retoques y visitas al salón, lo que se traduce en gastos y complicaciones.
Sin embargo, en Walmart se vende un champú que promete hacer la tarea mucho más fácil y económica. Se trata de una coloración instantánea que, en minutos, devuelve el tono negro o marrón intenso al cabello, cubriendo las canas de forma efectiva y dejando un acabado profesional.
El champú instantáneo de Walmart que cubre canas y su precio
Si quieres tener un pelo nivel Merlina o Morticina, ¡Sí, están en tendencia y su look dark mucho más!, existe el champú te podría ayudar a lucir de nuevo el pelo negro oscuro o marrón.
Se trat de el SGACAI Champú para teñir el cabello que está disponible en Walmart por tan solo $187.00 pesos, un precio muy por debajo de lo que costaría un tinte profesional en salón.
Está disponible en versiones para cabello negro, marrón y marrón claro, adaptándose a distintas tonalidades. Sin embargo, en la web del supermercado se encuentra agotado.
Su uso es sencillo: basta con aplicarlo como un champú normal, dejarlo actuar el tiempo indicado y enjuagar. El color se fija de manera rápida, cubriendo las canas y devolviendo un aspecto uniforme y brillante al cabello, sin necesidad de procesos complicados ni utensilios adicionales.
Algunos de los ingredientes naturales y beneficios para el cabello
Este champú no solo tiñe, también cuida. Contiene extractos naturales como Fo-Ti, ginseng, sésamo negro y reishi, ingredientes conocidos por nutrir y fortalecer el cabello, aportándole suavidad y evitando el quiebre.
Al no contener amoníaco, parabenos ni SLS, es seguro para el cuero cabelludo y no provoca irritación. Su efecto de color es duradero y resistente a los lavados, manteniendo el cabello con un aspecto impecable por más tiempo, incluso con uso frecuente.