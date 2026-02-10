Confirman un programa de beneficio económico para mujeres emprendedoras: estos son los requisitos para acceder. Fuente: Shutterstock.

El Gobierno de Tabasco mantiene abierta la convocatoria para el Programa de Tandas para la Mujer 2026, dirigido a emprendedoras y dueñas de micronegocios de entre 30 y 59 años.

Este programa ofrece financiamientos desde 5,000 hasta 50,000 pesos con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de las beneficiarias y sus familias mediante la consolidación de sus negocios.

Quiénes pueden recibir apoyo de hasta 50 mil pesos

Pueden aspirar a este apoyo todas las mujeres residentes en cualquiera de los 17 municipios del estado tabasqueño. Los recursos permiten adquirir insumos necesarios para los emprendimientos y fortalecer las actividades comerciales.

Para informar sobre el programa, se realizarán jornadas de atención en las Oficinas de Atención al Pueblo y en el módulo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Tabasco, ubicado en Paseo Tabasco 1504, Piso 2, en Villahermosa.

Cada municipio cuenta con su propia Oficina de Atención al Pueblo. Para localizar la más cercana al domicilio, las interesadas pueden ingresar al sitio oficial de las oficinas de atención donde encontrarán el directorio completo.

Cuál es el procedimiento para realizar el prerregistro

El requisito indispensable para participar es ser residente del estado de Tabasco. El proceso de registro se realiza en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar a la web del Gobierno de Tabasco y proporcionar nombre completo, correo electrónico y contraseña. Agregar el número telefónico, aceptar el aviso de privacidad y dar clic en registrar. El sistema solicitará nuevamente el nombre completo, entidad y fecha de nacimiento, estado civil, sección electoral y CURP.

También será necesario anexar documentos en formato PDF como la credencial para votar del INE e imágenes del emprendimiento o micronegocio.

La Secretaría de Turismo de Tabasco promueve los financiamientos para mujeres emprendedoras. Secretaría de Turismo Tabasco

Además, las solicitantes deberán responder un cuestionario donde se detalla la lengua que hablan, los servicios con los que cuentan en el hogar, información del emprendimiento y si tienen constancia de Situación Fiscal.

Requisitos para acceder al financiamiento

Los requisitos requeridos incluyen ser mujer de entre 30 y 59 años, ser residente del estado de Tabasco y contar con un emprendimiento o micronegocio. En cuanto a documentos, se solicita:

INE vigente

CURP actualizada

comprobante de domicilio vigente

dos fotografías del negocio o producto.

La convocatoria difundida por la Secretaría de Turismo del estado no especifica una fecha de cierre para realizar el registro. El programa recibirá solicitudes con base en el número de peticiones que se reciban para Tandas para la Mujer 2026, por lo que se recomienda completar el trámite a la brevedad posible.