En esta noticia ¿Qué documento debe entregarte tu AFORE al retirar recursos?

Si retiraste recursos de tu cuenta AFORE, el SAT podría considerar esos ingresos para efectos fiscales, por lo que es indispensable contar con el comprobante oficial que debe entregarte la administradora. Así lo recordó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), al advertir que los montos retirados “pueden generar ISR y deben considerarse en tu Declaración Anual”.

La respuesta al título es que el SAT no está imponiendo un nuevo impuesto por retirar dinero de la AFORE, pero sí puede exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con esos recursos. Por ello, PRODECON enfatizó que “tu AFORE debe entregarte un comprobante fiscal” en el que se detalle la información necesaria para acreditar los ingresos obtenidos, los montos exentos y, en su caso, el impuesto retenido.

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¿Qué documento debe entregarte tu AFORE al retirar recursos?

De acuerdo con PRODECON, cuando una persona realiza un retiro de recursos de su cuenta individual, tiene derecho a recibir un comprobante fiscal de retenciones e información de pagos.

Este documento resulta fundamental para conocer el tratamiento fiscal de los recursos recibidos y para cumplir correctamente con la Declaración Anual ante el SAT.

La dependencia explicó que dicho comprobante debe incluir los ingresos obtenidos por el retiro, los ingresos exentos y, cuando corresponda, el ISR retenido. Además, precisó que este documento también puede ser solicitado por personas beneficiarias o herederas cuando tengan derecho a los recursos acumulados en la cuenta individual.

Es la cuenta donde se acumulan las aportaciones para tu retiro, incluyendo las obligatorias y las voluntarias que administra tu afore. PRODECON

¿Qué es la cuenta individual de la AFORE?

La cuenta individual es el instrumento donde se acumulan los recursos destinados al retiro de cada trabajador. En ella se concentran las aportaciones obligatorias realizadas durante la vida laboral, así como las aportaciones voluntarias que la persona decida efectuar.

Según PRODECON, al retirar recursos de esta cuenta es importante solicitar el comprobante fiscal correspondiente para acreditar correctamente la operación ante las autoridades fiscales y evitar inconsistencias en la declaración de impuestos.