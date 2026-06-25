La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó el acuerdo impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que modifica los criterios de evaluación en la educación básica y promueve esquemas más flexibles para la acreditación escolar.

Por unanimidad, los ministros determinaron que evitar la reprobación automática de los estudiantes no afecta la calidad educativa . Por el contrario, consideraron que esta medida fortalece el derecho a la educación y contribuye a reducir el abandono escolar asociado a factores económicos, sociales y familiares.

La Suprema Corte falló a favor de los estudiantes y ahora ningún alumno podrá repetir de año si falta a clases o tiene materias pendientes

La resolución se produjo después de que diversas instituciones privadas intentaran invalidar el Acuerdo 10/09/23, al considerar que la eliminación de ciertos requisitos, como la asistencia mínima obligatoria y los criterios tradicionales de calificación, podía afectar el nivel académico de los alumnos.

Sin embargo, la Corte concluyó que la evaluación debe servir como una herramienta para identificar áreas de oportunidad y acompañar el aprendizaje , en lugar de convertirse en un mecanismo que excluya a estudiantes del sistema educativo.

Nuevo modelo de evaluación de la SEP en México

El esquema avalado por la SCJN busca que los docentes adopten una evaluación más integral, tomando en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales de cada estudiante.

La autoridad educativa reconoce que, en muchos casos, las ausencias escolares obedecen a situaciones ajenas a la voluntad de niños y adolescentes, como:

Dificultades económicas Problemas familiares Condiciones de vulnerabilidad

Por ello, considera que la reprobación basada únicamente en estos factores podría profundizar las desigualdades existentes.

Entre los principales cambios destacan:

Preescolar y primer grado de primaria: la promoción al siguiente nivel será automática, evitando evaluaciones cuantitativas estrictas en las primeras etapas de formación.

Asistencia escolar: desaparece el requisito de contar con al menos 80% de asistencia para acreditar el ciclo escolar.

Regularización en secundaria: los alumnos podrán avanzar de grado aun cuando mantengan asignaturas pendientes, siempre que participen en programas de regularización académica.

Enfoque pedagógico: se dará prioridad a los campos formativos y al desarrollo integral de competencias, por encima de la evaluación aislada por materias.

¿Qué entiende la Corte por educación de excelencia?

Durante la discusión del caso, la ministra Lenia Batres sostuvo que la excelencia educativa no debe medirse únicamente mediante calificaciones numéricas o indicadores de rendimiento tradicionales.

Como parte de los argumentos expuestos, se mencionaron modelos educativos implementados en países como Finlandia y Dinamarca, donde se privilegia el desarrollo integral de los estudiantes, el acompañamiento pedagógico y la permanencia escolar.

La Corte consideró que un sistema educativo que expulsa o excluye a quienes enfrentan mayores dificultades de aprendizaje no cumple con su función social.

La decisión tendrá aplicación obligatoria tanto en escuelas públicas como en instituciones privadas incorporadas a la SEP en todo el país.

Con esta medida, las autoridades buscan disminuir los índices de abandono escolar, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población, y garantizar que los estudiantes permanezcan dentro del sistema educativo mientras reciben apoyo para fortalecer sus conocimientos y habilidades.