Presidenta de México: beneficios y pensiones para los más necesitados.

El Gobierno de México abrió un nuevo periodo de registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar. El proceso comenzó el pasado22 de junio y permanecerá disponible hasta el próximo 28 de junio en los módulos de atención de la Secretaría de Bienestar.

La convocatoria del Gobierno de Claudia Sheinbaum está dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años o más, así como a mujeres de entre 60 y 64 años que aún no forman parte de estos programas sociales. El trámite debe realizarse de manera presencial en el módulo que corresponda al domicilio de cada solicitante.

Las autoridades informaron que los interesados deberán acudir conforme al calendario establecido por la letra inicial de su primer apellido. Además, recordaron que el registro es completamente gratuito y que los apoyos se entregan de manera directa, sin intermediarios.

Requisitos y documentos para registrarse. Gobierno de México

Requisitos y documentos para registrarse

Las personas interesadas deben presentarse en los Módulos de Bienestar en un horario de 10:00 a 16:00 horas. La ubicación puede consultarse a través del portal oficial habilitado por la Secretaría de Bienestar.

Documentos necesarios para el registro:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto.

Persona auxiliar (opcional), quien deberá presentar los mismos documentos.

¿Cuánto dinero entregan las Pensiones Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está destinada a personas de 65 años en adelante. Durante 2026, el programa otorga un apoyo económico de 6 mil 400 pesos cada dos meses mediante depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mexicanas de entre 60 y 64 años. Este programa entrega un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos y busca fortalecer la autonomía económica de las beneficiarias antes de que accedan a la pensión universal para adultos mayores.

Secretaria del Bienestar confirmó aumento a la Pensión Mujeres con Bienestar

La Secretaría de Bienestar también recordó que durante el registro puede designarse a una persona auxiliar que apoye en futuros trámites relacionados con el programa. Ambos apoyos forman parte de los Programas para el Bienestar y se encuentran protegidos por la ley para evitar su uso con fines políticos o electorales.