En una operación valorada en u$s 5,275 millones, la empresa mexicana Xignux, dueña de marcas como Zwan, Kir y Caperucita, vendió la mitad de Prolec GE a GE Vernova.

Prolec GE es una empresa especializada en soluciones energéticas con una plataforma de manufactura robusta en México y Estados Unidos.

Empresas pertenecientes al conglomerado de Xignux. Cortesía Xignux.

En un comunicado Xignux anunció que la venta se concretó después de que los reguladores del mercado aprobaron la operación, que fue anunciada el pasado 21 de octubre.

Para Xignux, esta operación representa la ejecución de una decisión estratégica de optimización de portafolio, alineada con su Visión 2030. La idea es fortalecer su flexibilidad financiera y amplíar su capacidad para evaluar y acelerar nuevos proyectos de inversión.

La compañía reafirma su enfoque en consolidar posiciones de liderazgo en los sectores de energía y alimentos, en los que cuenta con plataformas sólidas y ambiciones claras de crecimiento y generación de valor sostenible.

Xignux es conocida en el área de alimentos por su portafolio de carnes frías, quesos y carne que incluye marcas como Zwan, Kir y Caperucita, así como Peperami en el segmento de snacks cárnicos en México.

Además, abastece insumos para el sector HORECA por el canal food service, y provee alimentos listos para consumo, distribuidos en el canal de conveniencia. Qualtia mantiene una posición de liderazgo a nivel nacional en proteína premium, con Carnes XO, y consolida una presencia sobresaliente en categorías estratégicas en México.

En la industria de energía, a través de Viakable, con cables Viakon e Indiana, se posiciona como líder en México, la tercera empresa más relevante de su industria en Norteamérica y la sexta a nivel global, respaldada por una escala industrial competitiva y una propuesta de valor diferenciada.

Por su parte, con BYDSA continúa posicionándose como uno de los principales jugadores de botanas saladas a nivel nacional respaldado por sus icónicas marcas Encanto, Leo y Lourdes, que atienden gran parte del territorio mexicano y el sur de Estados Unidos.

“Esta operación (...) abre un nuevo capítulo de enfoque y crecimiento”, señaló Juan Ignacio Garza Herrera, director general de Xignux. “Salimos fortalecidos, con mayor flexibilidad financiera y con la convicción de seguir consolidando nuestro liderazgo en los sectores de energía y alimentos”.