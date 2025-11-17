En esta noticia Slim cree que los apoyos sociales son “insostenibles”

El empresario más importante de México, Carlos Slim, generó polémica al plantear que las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores deben desaparecer y ser reemplazadas por una estrategia centrada en empleo, productividad y crecimiento económico. Su propuesta, expresada durante la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey, apunta a un cambio profundo en la política social del país.

Carlos Slim Helú, considerado el hombre más rico de México, ha insistido públicamente en que las pensiones y otros programas de asistencia no pueden sostenerse en el largo plazo. Para él, el verdadero problema no es la falta de apoyos, sino la desigualdad y el estancamiento económico que arrastra México desde hace casi tres décadas.

El magnate subrayó que el Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido apenas 1% en ese periodo, una cifra que, a su juicio, vuelve inviable un modelo basado en transferencias monetarias mientras millones siguen en pobreza extrema.

La polémica definición de Slim sobre el rol de la ayuda social en el país.

Para 2025, la Pensión Bienestar otorgará $6,200 pesos bimestrales a cada adulto mayor. Sin embargo, Slim sostiene que este tipo de subsidios no representan una solución definitiva. La idea del magnate es pasar de la asistencia a la inversión en capital humano, priorizando proyectos que generen bienestar duradero y condiciones que impulsen el desarrollo productivo.

El empresario planteó que México debe reorientar el gasto público hacia iniciativas que fomenten la inversión, la economía formal y la integración laboral de la población jubilada. “Hay que cambiar el armamento y otros gastos por niveles mínimos de bienestar a la población”, afirmó.

Según Slim, los recursos destinados actualmente a las pensiones deberían enfocarse en crear una economía que permita a los adultos mayores seguir activos y contribuir de manera digna.

Más allá de la economía, Slim enfatizó la importancia de la seguridad y la paz social. Considera que sin estos elementos no puede existir libertad real para las familias.

“Cuando hay inseguridad no hay libertad… no puede salir de su casa porque no tiene seguridad". Carlos Slim

A su juicio, fortalecer a la familia mediante valores y principios sólidos es fundamental para consolidar la unión nacional y garantizar la estabilidad social.

El dueño de Grupo Carso calificó de “irracional” el sistema de pensiones vigente, incluyendo las provenientes del IMSS, ISSSTE y el programa Bienestar. Con sus declaraciones, abrió nuevamente un debate urgente en México, en un contexto regional donde toda América Latina discute el futuro de la seguridad social.