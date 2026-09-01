Walmart ha eliminado la gran mayoría de las cajas de autoservicio en su establecimiento de South Philadelphia y ha confirmado que llevará a cabo la remodelación de más de 650 locales en todo el territorio nacional durante el año 2026. Este cambio es resultado de una evaluación de los hábitos de consumo en dicha ubicación y tiene como objetivo optimizar la experiencia durante el proceso de pago, proporcionando mayor atención personalizada.

Un representante de la compañía aclaró que la decisión se tomó tras un exhaustivo análisis de los patrones de compra locales, así como del feedback recibido tanto de clientes como de empleados. Únicamente se mantienen operativas algunas cajas de autoservicio destinadas a los conductores de Spark , el servicio de entrega a domicilio que ofrece Walmart.

¿Por qué Walmart decidió suprimir las cajas de autoservicio?

La cadena afirmó que el propósito de este cambio es “mejorar la experiencia de pago y permitir que los empleados ofrezcan un servicio más personalizado”. Walmart no es el único retailer que avanza en esta dirección: Dollar General, Target y Five Below también han limitado el uso de cajas de autoservicio en los últimos años.

Entre los factores que motivaron este cambio se encuentra el problema del robo en tiendas, aunque Walmart aclaró que los gerentes están evaluando diferentes maneras de optimizar los tiempos en caja . Algunos experimentos ya implementados incluyen cajas exclusivas para miembros de Walmart+ y restricciones de artículos para acceder al autoservicio; en ciertos locales, este límite es de 15 productos.

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Qué abarca la renovación de los 650 establecimientos de Walmart

La remodelación anunciada abarca más de 650 Supercenters y Neighborhood Markets en Estados Unidos. En Pennsylvania, la compañía ha confirmado la modernización de 32 establecimientos este año, cuatro de los cuales se encuentran en la región de Philadelphia — en los condados de Montgomery y Berks.

Cambios anticipados en las tiendas renovadas