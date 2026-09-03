Gonzalo Hevia Baillères es fundador de la firma de inversión HBeyond.

En esta noticia De los negocios de la familia Baillères a la NFL

Gonzalo Hevia Baillères, fundador de la firma de inversión HBeyond y nieto de Alberto Baillères González, se incorporó al grupo propietario de los Seattle Seahawks, con ello se colocó como uno de los primeros inversionistas mexicanos en tener una participación en una franquicia de la NFL, de acuerdo con un comunicado difundido este jueves.

La operación coloca nuevamente al apellido Baillères en el radar de los negocios internacionales, ahora a través de una inversión en una de las ligas deportivas de mayor alcance global. Los Seahawks son los actuales campeones del Super Bowl LX.

El documento detalla que Hevia Baillères se integró a un grupo propietario encabezado por la familia Khosla y conformado por empresarios, inversionistas y líderes empresariales internacionales.

“Los Seahawks son una franquicia de clase mundial. Son campeones dentro del campo, líderes fuera de él, y cuentan con la mejor afición del fútbol americano”, dijo Hevia Baillères en el documento.

Para el fundador de la firma de inversión de capital permanente esta participación representa un “sueño hecho realidad”. “Estamos aquí para quedarnos y estamos aquí para ganar”.

De los negocios de la familia Baillères a la NFL

Aunque Hevia Baillères pertenece a una de las familias empresariales más reconocidas de México, el comunicado detalla que construyó sus primeros negocios de manera independiente al grupo empresarial familiar.

A los 23 años fundó un venture builder enfocado en fintech y financiamiento para pequeñas empresas, desde el cual encabezó 12 compañías y un equipo de más de 120 personas. Posteriormente, esos negocios fueron adquiridos por Santander y otras instituciones bancarias de la región.

Más adelante creó INSAITE, una empresa de inteligencia artificial que fue adquirida por el principal inversionista de una compañía de software, y Lok, una empresa de logística tecnológica que alcanzó una valuación de u$s115 millones antes de fusionarse con Chazki.

Tras el fallecimiento de su abuelo, Alberto Baillères -fundador de Grupo Bal conglomerado que conjunta a Palacio de Hierro, Fresnillo, Industrias Peñoles y más-, Hevia Baillères separó sus inversiones del grupo empresarial familiar para construir HBeyond.