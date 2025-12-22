El comercio electrónico ya no puede ignorar el tráfico desde los chats de IA

La popular herramienta de conversación con Inteligencia Artificial ChatGPT incrementó 181% el tráfico desde computadoras a sitios de venta al menudeo o retail. Es decir, los usuarios buscaron términos relacionados con los artículos que buscaban y terminaron visitando plataformas de comercio electrónico. El comercio electrónico ya no puede ignorar el tráfico desde los chats de IA.

Aunque se trata del primer reporte que hace Comscore, la compañía ya contaba con datos previos para definir nuevas tendencias. Así, la presencia del tráfico desde ChatGPT ya existía desde el año pasado, pero hoy se ha establecido como una fuente importante para los dueños de marketplaces o tiendas de e-commerce.

Moda o supermercados y comida son los líderes en audiencia dentro de estos veintitantos mercados donde corremos de forma simultánea el estudio José Luis Espinosa, director de Comscore en México

El reporte es el primero de Comscore sobre bienes de consumo: “Consumer Goods: Movers & Shakers en el entorno digital 2025”. En este caso, mide el número de usuarios únicos que ‘aterriza’ en los sitios de comercio electrónico de retail en el mundo.

Quién es quién en el e-commerce mundial

Los 10 mayores distribuidores digitales, o bien, grandes tiendas, siguen siendo Amazon, Flipkart, Temu, Shein, eBay, Walmart, Apple, Alibaba, MercadoLibre y Shopee. De éstos, Amazon no mostró variación con el año anterior en número de usuarios que llegaron a su marketplace y se mantiene como el líder mundial.

Entre las ‘sorpresas’ está el crecimiento de TEMU: 35% en usuarios únicos durante 2025. Sin embargo, en años anteriores llegó a crecer hasta 85%. “Aquí ya tenemos un 35%, que sigue siendo un crecimiento muy significativo,” señaló José Luis Espinosa, director de Comscore en México.

Aunque el reporte es mundial, la ofensiva de aranceles, especialmente de Estados Unidos a importaciones chinas, parece que no afectaron tanto a TEMU ni a SHEIN, pues ambas mostraron crecimiento de tráfico a sus sitios: 35% y 20%, respectivamente.

El nuevo aparador: Social Commerce

Un fenómeno que se está consolidando es el Social Commerce. El ejemplo más emblemático es TikTok Shops, donde desde un contenido generado para una red social se puede completar toda la operación de compra. Es decir, el consumidor no sale de la plataforma, pues ésta le ofrece todo lo que un marketplace ya establecido: catálogo, medios de pago, envío, sin salir de allí.

Además tiene la ventaja de la atribución: saber exactamente de dónde llegó el tráfico y a quién hay que pagarle una comisión. “Pueden medir la atribución, desde que sale un anuncio hasta que alguien compra. Se puede medir porque todo sucede en el mismo ecosistema,” señala el directivo de Comscore.

Dentro del Social Commerce también está el tráfico generado por enlaces, dentro de una red social, que redireccionan al marketplace y evitan el abandono del ‘viaje’ de compra. Se trata de los links pegados a un video donde hablan sobre los beneficios de un producto y ‘casualmente’ te lleva exactamente a la página de compra de ese producto.

Cómo mide Comscore

Este primer reporte se realizó a partir de indicadores que predicen el número de personas que interactúan con los sitios de comercio. Es decir, cuenta como un solo usuario, quien visita desde la app y termina comprando desde su computadora personal, por ejemplo.

Recopilaron información de 24 países sobre sus hábitos de consumo Fuente: Shutterstock Shutterstock

La intención de este primer estudio es dar una mirada mundial al comercio de bienes de consumo en 24 países donde la compañía cuenta con su medición digital. Recoge datos observados de las interacciones y visitas de los usuarios, ya sea a sitios web o aplicaciones. Al medir usuarios únicos los resultados son más adecuados para comparar con métricas de televisión o radio.