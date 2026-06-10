Walmart confirmó una transformación en su modelo de negocio: más de 650 tiendas serán remodeladas en 2026 mientras sus 2,1 millones de empleados serán entrenados en inteligencia artificial. La cadena anunció que cualquier trabajador en Estados Unidos podrá certificarse en el uso de herramientas de OpenAI.

Ejecutivos presentaron la iniciativa ante miles de empleados en la sede central en Arkansas. El mensaje fue directo: la inteligencia artificial va a cambiar la forma de trabajar en las 650 tiendas, no la cantidad de personas empleadas .

Cómo va a cambiar el trabajo en las tiendas Walmart con inteligencia artificial

Walmart ya tiene aplicaciones concretas en marcha. Un gerente programó un sistema para optimizar las cargas de conductores al final de su semana , reduciendo kilómetros vacíos y costos operativos.

La compañía también lanzó una plataforma interna de “vibe coding” que permite a empleados por hora crear soluciones tecnológicas sin formación previa. Entre los usos previstos:

Usos concretos de IA

Predicción de demanda: anticipar picos de consumo para tener productos disponibles en menos de 30 minutos

Diseño de productos: análisis de opiniones de consumidores para desarrollar nuevas líneas

Cajas de autopago: identificación de frutas y verduras sin código de barras

Logística: optimización de rutas y cargas para conductores

La inteligencia artificial va a cambiar la forma de trabajar en las 650 tiendas, no la cantidad de personas empleadas. Freepik

Qué van a notar los clientes en las 650 tiendas remodeladas

Las remodelaciones integran tecnología digital con la experiencia física. Los locales actualizados tendrán puntos digitales conectados al catálogo online, entrega express y zonas para pedidos de groceries en línea.

Los cambios visibles incluyen:

Pasillos más anchos y nueva distribución

Farmacias y Centros de Visión con salas de consulta privada

Deli y barra de comidas calientes en Neighborhood Markets

Exteriores modernizados con nueva cartelería y estacionamiento mejorado

La campaña ya está en marcha con aperturas en California, Florida y Texas, y unas 20 inauguraciones previstas entre 2026 y comienzos de 2027.