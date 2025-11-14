En esta noticia Sube apuesta por Nu

Las acciones de Nubank, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) subieron 4.23% durante la jornada del viernes tras presentar mejores resultados a los esperados por los analistas al tercer trimestre de 2025 sostenidos por una mejor base de clientes.

Los títulos de NU escalaron hasta MXN $16.26 por unidad, equivalente a un alza de 4.23% (Ciudad de México 10:20 horas) en Wall Street, de acuerdo con datos de Investing. Sin embargo, durante la jornada recortó las ganancias y cerró con un incremento de 1.76% a 15.85 dólares por acción.

Los analistas ya esperaban una respuesta “positiva” en el mercado luego de que el banco digital reportó mejores resultados a los esperados al tercer trimestre del año.

Este jueves, Nu mostró incremento 39% en la ganancia a 783 millones de dólares; esto representó una ganancia por acción de 0.17 dólares por unidad, desde los 0.15 dólares esperados por los economistas, incluso representó un mayor monto frente a los 0.12 dólares por unidad presentados en el mismo periodo de 2024.

Los ingresos totales del gigante financiero brasileño ascendieron a 4,172 millones de dólares, cifra 6.42% superior a la estimada por analistas de 3,920 millones de dólares.

El impulso de las acciones también recibió un impulso adicional tras una serie de revisiones alcistas por parte de firmas como Susquehanna Growth Equity, KeyBanc Capital Markets y Morgan Stanley, que reforzaron el optimismo sobre el desempeño del banco digital.

Con base en tres métricas clave de valoración, la proyección más elevada sitúa el precio objetivo de Nu en 19 dólares para los próximos 12 meses, lo que implicaría un alza potencial de 19.12% desde el precio intradía de 15.95 dólares.

“Nos sentimos mejor con el modelo más rentable, con calidad de crédito y la estrategia de expansión”, dijeron analistas de Keybank en una nota.

Los resultados financieros también fueron destacados por analistas de Morgan Stanley quienes consideraron que el banco digital presentó un “fuerte” rendimiento de indicadores clave demostrando la capacidad para equilibrar el crecimiento, la rentabilidad y la calidad del crédito.

“Este rendimiento ha contribuido al impresionante rendimiento del 50.48% del año hasta la fecha y al crecimiento de los ingresos del 20.69% de Nu en los últimos doce meses”, explicaron.

Actualmente, 14 de los 18 analistas que dan cobertura al título recomiendan Compra, mientras que cuatro sugieren Mantener. Entre los escenarios de precio objetivo recopilados por Investing, el pronóstico más optimista ubica las acciones en 21 dólares, mientras que la estimación más conservadora las coloca en 14 dólares durante el mismo periodo.