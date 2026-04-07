El desarrollo del sector energético en México trabaja a marcha lenta, debido a que existe una falta de reglas claras en diferentes sectores del país, lo que impide brindar certeza a la inversión, aseguró en entrevista con El Cronista Yazmín Pérez, directora general de Camec México. “El panorama energético sigue teniendo mucha incertidumbre, porque cada partido tiene su ideología. Venimos de un partido que que liberó un poco lo de la parte energética, la reforma energética, después llegamos otra vez con otro que tiene otra ideología completamente diferente, y atravesamos una pandemia que también eso retrasó mucho las cosas”, dijo la directiva de la empresa especializada en desarrollo de proyectos energéticos y de construcción. El cambio en la política energética del país, no se limitó a la modificación de las leyes, sino que implicó cambios en los entes que la regulan, comentó. En los últimos 7 años, el gobierno federal modificó la estructura de los reguladores del sector energético, lo que implicó la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un organismo autónomo que fue sustituido por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que pertenece ahora a la Secretaría de Energía. La administración federal también absorbió las funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los cambios, de acuerdo con la especialista, implicaron nuevas disposiciones administrativas a las que el mercado se debe adaptar. “Todo eso es una bola de nieve, se va haciendo todo un conjunto de normas a las que te tienes que adaptar nuevamente y que tienes que dar cumplimiento y la industria normalmente avanza más rápido que la regulación. Entonces, la industria siempre va a ganarle la regulación”, dijo. Otro factor que ha afectado la agilidad de las instituciones mexicanas para otorgar permisos energéticos, han sido los constantes cambios en la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA). En este sexenio, la dependencia ha tenido tres titulares. El primero de ellos fue Armando Ocampo Zambrano, quien estuvo a cargo de la ASEA entre octubre de 2024 y febrero de 2026, pero el mes antepasado Rebeca Olivia Sánches Sandín fue nombrada como relevo, pero apenas duró un mes en el encargo. Para marzo, Andrea González Hernández tomó las riendas de la ASEA, después de que se registraron incidentes operativos en la refinería de Dos Bocas, y el derrame de petróleo frente a las costas de Veracruz. Yazmín Pérez considera que la falta de experiencia de las autoridades mantienen un cuello de botella doble. Por una parte, no existe una regulación efectiva para el desarrollo de negocios en distintos apartados energéticos y hay retrasos de hasta 5 años en materia regulatoria. Por otra parte, la especialista en regulación señaló como ejemplo que existen al menos dos años de retraso en la entrega de permisos para gasolineras nuevas por parte de la Comisión Nacional de Energía. “En el caso de la Comisión Nacional de Energía, que se creó el año pasado, todavía hay un poco de incertidumbre también en cómo se van a trabajar los permisos. Ya están saliendo, sí, pero llevamos unos 6 meses en que ya está trabajando la comisión ya regularmente, ya están habiendo sesiones, ya hay este permisos otorgados, pero tuvimos un retraso de 8 meses en los que se siguieron ingresando proyectos, que en 6 meses no pueden resolverse”, comentó. La especialista mencionó que hay proyectos de gasolineras que tienen al menos dos años de atraso, donde el tiempo de respuesta no se ha respetado. “Según la Comisión Nacional de Energía son 90 días hábiles para que te den el permiso. Hemos visto que no se respetan esos tiempos, que son un problema para el inversionista porque al momento de que ya tienes construido, ya tienes todo, pero no tienes el permiso de la comisión, pues no puedes operarlo”, lamentó.