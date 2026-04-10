La venta de autos de lujo también sufre una reconfiguración en México. Aunque las marcas tradicionales como Audi, BMW y Mercedes-Benz siguen dominando el mercado, en 2024 llegó Zeekr, el brazo de lujo de Geely, mismo que ya se colocó en el top 5 nacional en ventas en el segmento de lujo. Durante el primer trimestre de este año, BMW mantuvo el liderazgo, con 4,177 unidades, pero con una caída anual de 8.8%; Audi se ubicó en el segundo lugar de ventas en este segmento, con 2,184 unidades colocadas en el mercado, seguido de Mercedes-Benz, con un total de 2,167 unidades, y una baja de 36% respecto al mismo periodo del año anterior. Finalmente, Volvo, una marca originalmente sueca, pero que hoy es controlada por capital chino, se ubica en cuarto lugar con 1,041 unidades, aunque con una baja de 34.1%. El quinto lugar desplazó a marcas como Porche, Lexus, Lincoln, Land Rover e Infiniti en el mercado mexicano. Se trata de Zeekr Lynk&Co, que en el primer trimestre de este año colocó 968 unidades y aunque llegó a México a mediados de 2024, este es el primer trimestre que reporta sus ventas al mercado mexicano. Zeekr Lynk&Co es el brazo de lujo de Geely, que se concentra en la venta de SUV’s eléctricas, que se desarrollan con una combinación de diseño sueco y la integración de tecnología china, que incluye seguridad, confort y eficiencia energética. Los modelos de las marcas alcanzan autonomías de hasta 600 kilómetros, y combinan una propuesta de valor de diseño escandinavo, tecnología de baterías chinas y el respaldo de investigación y desarrollo europeo. “Esta combinación nos permite ofrecer vehículos de altísimo rendimiento, seguridad y confort, superando a la mayoría de los competidores en el mercado de la movilidad eléctrica premium”, comentó Efraín Gamboa, director de Desarrollo de Distribuidores y Ventas Retail de Zeekr / Lynk&Co México, durante la inauguración de un showroom en Monterrey Nuevo León.