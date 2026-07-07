Durante el cierre de mercados de este martes, 7 de julio de 2026, el euro alcanzó los MXN 20, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.09% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.01 pesos y un mínimo de 19.89 pesos.

En la última semana, el euro mostró un leve repunte de 0.19%, pero en el último año registra una variación de -8.87%, indicando una tendencia anual bajista pese al avance reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

el euro exhibió un comportamiento volátil con ligera tendencia alcista, impulsada por una racha de tres subidas consecutivas a mitad del periodo y cierre en terreno positivo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 1.25%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.55%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que ha habido un incremento continuo en su valor en comparación con los días anteriores. Este repunte se ha sostenido en los últimos días, reflejando un contexto favorable para la moneda europea.

Sin embargo, la tendencia podría estar sujeta a cambios dependiendo de factores económicos globales. A pesar del crecimiento actual, los inversores deben estar atentos a posibles fluctuaciones que podrían alterar esta trayectoria positiva.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.