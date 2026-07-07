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En esta noticia Economía “presume” récord de exportaciones

Mientras la Secretaría de Economía celebra un máximo histórico en las exportaciones hacia Estados Unidos, la agencia calificadora S&P Global Ratings advierte que la revisión prolongada del T-MEC, sumada a la falta de claridad en las políticas energéticas y la reciente decisión de firmas como Toyota de trasladar producción de Tijuana a Texas, amenazan con limitar la inversión y frenar el crecimiento económico del país.

Aunque el tratado se mantiene vigente, la revisión prolongada sobre puntos específicos entre México y EE.UU. puede generar incertidumbre entre los inversionistas en México y contribuiría a una débil inversión y a un crecimiento económico lento, estimó la agencia.

De acuerdo con S&P, el Producto Interno Bruto del país crecerá solo 1% este año, mientras que el consenso de los analistas espera una expansión de 1.1%.

“La combinación de un crecimiento lento y una creciente rigidez presupuestaria limita la capacidad del gobierno mexicano para lograr la consolidación fiscal, un riesgo que nos llevó a revisar la perspectiva de la calificación de México a negativa en mayo de 2026”, dijo la agencia en un estudio.

Por ahora, gran parte del discurso oficial es que el T-MEC se mantiene vigente, pero poco se ha informado sobre el efecto que tendrá la revisión anual por la próxima década. Las partes interesadas, de acuerdo con las reglas del acuerdo, lo pueden renovar en cualquier momento de la próxima década por los siguientes 16 años, o bien, terminarlo de manera anticipada con un aviso que debe presentarse seis meses antes de la terminación del mismo.

La próxima ronda de negociaciones está prevista para finales de julio de 2026. De acuerdo con S&P, entre los temas clave que se están negociando se encuentran las “medidas para fortalecer las reglas de origen y las cadenas de suministro regionales”.

Esto tiene dedicatoria pues apunta a reducir, dice la firma, a la exposición de América del Norte a los insumos de fabricación chinos, además de incluir cuestiones sectoriales como las políticas energéticas de México.

La calificadora mencionó que México mantendrá un buen acceso al mercado estadounidense, con aranceles más bajos a los que paga el resto del mundo, pese a las persistentes tensiones comerciales.

“Consideramos que es poco probable que México y Estados Unidos rompan los profundos vínculos comerciales que los unen (el comercio total en 2025 fue de u$s 801,000 millones)”, señaló la agencia.

En este sentido, la firma señaló que el arancel general que aplica Washington a México se ubica en un promedio bajo de un solo dígito, al tiempo que las exportaciones presentan un incremento de 21% anual hasta mayo de este año.

Economía “presume” récord de exportaciones

Mientras Toyota anunció que en los próximos 4 años la producción de la Tacoma saldrá de Tijuana para irse a San Antonio, Texas, la Secretaría de Economía presumió que México marcó un nuevo récord en exportaciones hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la dependencia liderada por Marcelo Ebrard, las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron durante mayo u$s 54,180 millones, un récord para cualquier mes, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Durante el mismo periodo, México importó bienes de los Estados Unidos por un monto de u$s 33,050 millones, de acuerdo con la misma fuente.

En el periodo de los últimos doce meses, comprendido entre junio de 2025 y mayo 2026, las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron u$s 558 mil millones, un incremento de 8% anual.