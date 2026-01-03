La presidenta de México pide la intervención de la ONU tras las operaciones militares estadounidenses en Venezuela.

El Gobierno de México condenó las acciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada de este sábado, al considerar que se trata de una violación al artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a respetar el derecho internacional y los principios fundacionales de la ONU, además de exigir el cese inmediato de cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.

“México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes”, señaló la dependencia, al subrayar la postura pacifista que históricamente ha guiado la política exterior del país.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también instó a la ONU a “actuar inmediatamente” para evitar una escalada de las tensiones en la región, facilitar el diálogo entre las partes y generar condiciones que permitan una solución pacífica y sostenible conforme al derecho internacional.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

Reacciones en América Latina

El operativo estadounidense generó reacciones inmediatas entre líderes de América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado “urgente a la desescalada” y afirmó que su gobierno mantendrá una posición orientada a la preservación de la paz regional, en un contexto de alta sensibilidad por la frontera compartida con Venezuela.

En la misma línea, el presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó su preocupación por los hechos y condenó el uso de la fuerza, al tiempo que sostuvo que la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el respaldo del multilateralismo, no a través de la violencia ni de la injerencia externa.

Desde Cuba, el canciller Bruno Rodríguez calificó la operación como una “agresión militar” y denunció los bombardeos contra Caracas y otras localidades como “actos cobardes” contra un país que, afirmó, no ha agredido a Estados Unidos ni a terceros.

Posturas divergentes

En contraste, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aliado político de Donald Trump, respaldó la acción militar y expresó su apoyo a la oposición venezolana. A través de redes sociales, aseguró que “a todos los criminales narcochavistas les llega su hora” y se presentó como aliado del pueblo venezolano.

Noboa no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro tras las últimas elecciones y, en diciembre pasado, viajó a Oslo para acompañar a la líder opositora María Corina Machado durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

En tanto, la Unión Europea llamó a la moderación. La alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, señaló que el bloque europeo sigue de cerca la situación y pidió evitar una escalada que comprometa la estabilidad regional.