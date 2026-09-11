En esta noticia De fintech BNPL a e-commerce

Nelo, startup de buy now and pay later (BTL) con sede en México y Nueva York, cerró una ronda de deuda por u$s 100 millones de dólares otorgada por el fondo Victory Park Capital. La empresa fundada por los exejecutivos de Uber Kyle Miller (CEO) y Stephen Hebson en 2019 ya es rentable y tiene ingresos anualizados de u$s 115 millones de dólares.

Es la segunda vez que Nelo recibe u$s100 millones de dólares de Victory Park Capital, la primera vez fue en 2022 cuando la startup estaba apenas penetrando en el mercado.

Desde 2016, Miller y Hebson (ex-ingenieros de Uber International Growth) identificaron cómo los mercados en China e India transitaban aceleradamente de economías de efectivo a pagos y finanzas digitales integradas, contó el CEO de Nelo a El Cronista.

Al llegar a México en 2019, buscaron digitalizar una economía con bajo acceso a tarjetas de crédito. Entonces introdujeron el esquema BNPL con pagos fijos y sin saldos revolventes para compras en línea, pago de servicios y retiros de efectivo a través de una aplicación móvil, luego lanzaron una tarjeta de crédito física.

Un modelo de negocio que no funciona en Estados Unidos, pero sí funcionaría en México debido a la oportunidad y necesidad en el mercado de acceso al crédito.

“En China e India vi que los pagos digitales e integrados con comercios iban a ser el futuro para todos los países del mundo. Con mi cofundador Steven decidimos buscar un mercado o país muy grande que fuera una economía de efectivo para ayudar en esa transición”, recordó Miller.

A casi siete años de su lanzamiento, Nelo ya cuenta con un millón de clientes activos. Y el equipo ha crecido a 45 personas (distribuidas entre Ciudad de México y Nueva York), generando más de u$s 2 millones de dólares en ingresos por empleado. Esta eficiencia dijo Miller en un encuentro con medios, es gracias al uso de inteligencia artificial.

Hiram Valdez, vicepresidente de finanzas, agregó en el encuentro que en los últimos tres años Nelo ha duplicado el tamaño de la empresa también cada año.

De fintech BNPL a e-commerce

Recientemente Nelo pasó de ser solo un método de pago a lanzar su propio marketplace, un e-commerce con categorías como electrónica, hogar, moda y calzado.

A diferencia de otros retailers o e-commerce que exigen un enganche o primer pago, en tienda Nelo el usuario recibe el producto en su casa y hasta entonces inicia sus pagos quincenales.

“Muchos usuarios que usan Nelo hacen su primera compra en línea con nosotros. La razón es que reciben el producto antes de pagar, lo cual es muy diferente a poner directamente tu tarjeta de crédito o dígitos en un sitio”, afirmó Miller.

Para lograrlo, se basan en la confianza que les permite brindar la inteligencia artificial. Miller explicó que desarrollaron un modelo propio de evaluación de riesgo (Transformer model) impulsado por IA para el underwriting y detección de fraudes.

Miller detalló que la IA les permite acelerar el desarrollo de nuevos productos con equipos reducidos, la startup ha pasado de requerir de 8 a 9 personas a 1.5 o 2 personas por producto.

También están extendiendo el modelo hacia el segmento B2B, otorgando crédito y liquidez a los comercios afiliados para que financien su inventario e impulsen sus ventas.

“El nuevo Nelo es una plataforma de comercio impulsada por IA con crédito al centro. Antes nos enfocábamos 100% en consumidores, pero hoy estamos anunciando un ecosistema y una plataforma donde ofrecemos productos tanto a consumidores como a negocios”, dijo Miller.

Lila Miller, directora de diseño de Nelo, resaltó el papel de la inclusión financiera e impacto del consumidor en esta evolución del modelo de negocio. “Para muchísimos de nuestros usuarios, este es el primer acercamiento que tienen con el crédito, tanto así que para el 20% de los usuarios de la tarjeta Nelo, esta es la primera tarjeta de crédito en su vida”, dijo la directiva.