Los partidos de futbol del Mundial, que se vivieron en el Estadio Azteca, no fueron suficiente para impulsar las ganancias de Ollamani

En esta noticia Costos del Mundial presionan resultados de Ollamani

Las acciones de Ollamani, controladora de las Águilas y propietaria del Estadio Banorte, registraron volatilidad al inicio de la jornada del lunes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que la empresa reportó que el Mundial de Futbol 2026 impulsó sus ingresos a niveles récord, pero también provocó un impacto extraordinario de más de MXN$ 548 millones en sus resultados.

Los títulos de la compañía llegaron a caer hasta 1.3%, a MXN$ 75.51 por acción durante las primeras operaciones (Ciudad de México 7:56 horas). Minutos después revirtieron las pérdidas y avanzaban 0.64%, hasta MXN$ 77 por unidad.

En su reporte financiero correspondiente al segundo trimestre de 2026, publicado el viernes, Ollamani informó que sus ingresos crecieron 103% anual, al pasar de MXN$ 1,516 millones a MXN$ 3,084 millones. Del incremento, MXN$ 1,421.9 millones correspondieron directamente a operaciones relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026, torneo del que México es uno de los países anfitriones.

El negocio de fútbol, encabezado por las Águilas y el Estadio Banorte, aportó el 69.3% de los ingresos consolidados. Le siguieron la división de juegos, con MXN$ 822.5 millones (26.6%), y el segmento editorial, con MXN$ 121.5 millones (3.9%).

No obstante, el impulso en las ventas no fue suficiente para evitar números rojos.

La compañía registró una pérdida neta atribuible a la controladora de MXN$ 538 millones, frente a una utilidad de MXN$11 millones reportada un año antes. A nivel consolidado, la pérdida ascendió a MXN$ 548.2 millones, resultado que incluye un impacto negativo de MXN$ 557.2 millones asociado a operaciones vinculadas con la FIFA.

La empresa aseguró que estos efectos son extraordinarios y no reflejan el desempeño recurrente de sus operaciones.

“Son de concentración temporal y se relacionan con operaciones específicas y no recurrentes. Estos resultados no son representativos del patrón ordinario de resultados de la compañía”, señaló la empresa en su reporte.

Sin embargo, Ollamani anticipó que el efecto financiero derivado del Mundial de Fútbol 2026 continuará durante el tercer trimestre, cuando espera registrar un impacto adicional de MXN$ 255.9 millones.

Costos del Mundial presionan resultados de Ollamani

El deterioro en las utilidades también estuvo impulsado por un fuerte incremento en los costos operativos.

Los costos de servicios prácticamente se triplicaron al aumentar cerca de 200%, hasta MXN$ 3,116.4 millones. A ello se sumaron gastos de venta por MXN$ 94.1 millones y gastos administrativos por MXN$ 542.3 millones.

Considerando además partidas financieras, la empresa reportó una pérdida neta de MXN$ 806.8 millones.

Entre los factores que afectaron el resultado financiero, Ollamani destacó mayores gastos por intereses relacionados con préstamos bancarios, pasivos por arrendamiento y pérdidas derivadas de contratos de cobertura de tasas de interés.

El reporte muestra el efecto dual que ha tenido el Mundial de Fútbol 2026 sobre la dueña de las Águilas y del Estadio Banorte: mientras la justa deportiva impulsó los ingresos a máximos históricos, también generó costos extraordinarios que presionaron la rentabilidad de la compañía en el trimestre.