Banamex tiene más tarjetas de crédito en el mercado que Santander o Banorte, y en materia de cartera de crédito en este sector supera a BBVA, de acuerdo con datos del Banco de México.

El banco, que ahora es propiedad de Fernando Chico Pardo, cuenta con cinco millones 932 mil plásticos en el mercado con corte a junio de este año, mientras que BBVA, el único banco que lo supera en este renglón tiene 8.1 millones de tarjetas.

Sin embargo, la cartera de tarjetas de crédito de Banamex es la más grande del mercado, al acumular MXN $149,247 millones, y supera por MXN $12,000 millones el crédito otorgado por BBVA.

El banco ha logrado concretar una tendencia al alza en tarjetas de crédito. En 2020, el banco tenía 4.5 millones de tarjetas, por lo que el banco acumula un crecimiento de 1.4 millones de tarjetas nuevas en el mercado.

Sin embargo, a mediados de 2020, Banamex era el banco que tenía más plásticos en el país, sitio que perdió en diciembre de ese año con BBVA.

“Banamex es una de las marcas bancarias más reconocidas en México con una base de clientes extensa, una red institucional que está consolidada y más de un siglo de operación”, dice Abraham Vergara, director de la Facultad de Economía y Empresa en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR México).

Nueva regulación

Sin embargo, el mercado de tarjetas de crédito se dinamizará, pues los bancos enfrentan una nueva regulaciones que obligan a facilitar la cancelación de los plásticos.

En noviembre, el Congreso adicionó el artículo 18 Bis 10 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para que las entidades emisoras garanticen al usuario el derecho a cancelar las tarjetas bancarias, con mecanismos presenciales, telefónicos y digitales.

En el caso de estos últimos se deberán incluir en aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales mediante un botón visible y de acceso directo, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.