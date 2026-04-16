Pese a que los fondos de inversión en México superaron los u$s 5 billones este año, aún existen algunos retos que cumplir, dijo el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera, ya que el objetivo es diversificar los activos y digitalizar los procesos. “Necesitamos que la oferta sea cada vez mayor, cada vez más especializada para que todas las personas se encuentren en el fondo que a sus características les permita lograr un desarrollo patrimonial adecuado”, dijo en el marco del timbrazo de celebración por los fondos de inversión en la Bolsa Mexicana de Valores. Cabrera reconoció que los 5.02 billones de pesos muestran la expansión del sector; sin embargo, refirió que los procesos deben ser más digitalizados y fáciles tanto como “comprar un café o consultar el saldo en el celular”. Para el presidente de la CNBV, la tecnología es pieza clave para que las inversiones no sean un “privilegio” sino una herramienta real para que los usuarios logren incrementar su patrimonio financiero. Al cierre de marzo de 2026, el total de activos netos de los fondos de inversión superó por primera vez los 5.02 billones de pesos, monto que logró duplicarse en cinco años, desde los 2.5 billones reportados en 2020, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB). El incremento de la cifra fue impulsado por el número de clientes asociados a los fondos que se disparó a 17.04 millones desde los 2.99 millones reportados en el mismo lapso. En tanto que los fondos de inversión cifraron los 636 tanto de renta fija como de renta variable. En el evento también estuvo presente el Presidente del Grupo BMV, Marcos Martínez, el director general de la plaza bursátil, Jorge Alegría, y el presidente de la AMIB, Álvaro García, mismo que explicó que el crecimiento de los fondos de inversión es resultado de la innovación y la digitalización. “Hoy no solo celebramos una cifra, celebramos la evolución de una industria que impulsa el ahorro, fomenta la inversión y contribuye al crecimiento económico del país”, concluyó.