Actualmente, eliminar el sarro del inodoro puede parecer una tarea desafiante, especialmente tras prolongadas semanas de acumulación. No obstante, existe una solución casera que utiliza ingredientes naturales para disolverlo con eficacia, aprovechando su efecto ácido.

Este procedimiento emplea ácido cítrico, vinagre blanco y bicarbonato de sodio, tres poderosos colaboradores en la limpieza. La reacción química que se produce entre ellos ablanda la capa dura de sarro, lo que facilita su remoción sin la necesidad de frotar en exceso.

En caso de haberse mudado o de haber dejado transcurrir el tiempo sin realizar una limpieza profunda en el baño y ahora el sarro se ha apoderado del mismo, con este truco, ese sarro pronto será solo un recuerdo.

Tirar bicarbonato al inodoro una vez por semana: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos Shutterstock

El truco casero que disuelve el sarro incrustado

Para llevar a cabo este método, es suficiente con esparcir bicarbonato de sodio sobre la zona afectada y posteriormente añadir ácido cítrico en polvo. Para optimizar el efecto, se recomienda utilizar un cepillo de dientes en desuso para distribuir de manera uniforme la mezcla. Este compuesto comienza a actuar de inmediato, produciendo burbujas y debilitando el sarro acumulado.

Transcurridos algunos minutos, se aconseja agregar vinagre blanco para intensificar la reacción ácida. Este procedimiento genera un efecto efervescente que libera los depósitos minerales y hace que el inodoro resulte considerablemente más limpio con un esfuerzo mínimo.

Ingredientes esenciales del remedio

Los elementos requeridos para la preparación de este remedio casero son de fácil acceso y resultan ser económicos:

Ácido cítrico en polvo.

Bicarbonato de sodio.

Vinagre blanco de uso doméstico.

Agua caliente para enjuagar.

Guantes de aseo.

Cepillo viejo.

Con unos simples pasos, activa el efecto ácido que disuelve la cal y el sarro y deja el inodoro impecable, sin productos químicos agresivos.

Este método para realizar una limpieza exhaustiva de sarro viejo y adherido es aplicable en bañeras, lavabos, regaderas, azulejos, espejos, llaves y grifos.