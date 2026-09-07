Aeroméxico mantiene la ampliación de su programa de conectividad entre México y Europa, a partir de la apertura de dos nuevas rutas.

La empresa señaló que a partir del año entrante iniciará con los vuelos directos entre Guadalajara y París, así como la ruta Ciudad de México-Milán.

Fuente: EFE Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

El nuevo servicio entre Guadalajara y París comenzará operaciones a partir del 13 de abril de 2027, con tres frecuencias semanales.

“Esta ruta se convertirá en la segunda conexión sin escalas operada por Aeroméxico entre Guadalajara y Europa, acercando más que nunca a la capital francesa con el estado de Jalisco”, detalló la aerolínea en un comunicado.

Aeroméxico señaló que este vuelo permitirá fortalecer los lazos entre ambas regiones para impulsar el intercambio cultural y generar nuevas oportunidades de negocios.

La ruta está programada para martes, viernes y domingo, con salida a las 13:55 horas y lunes, miércoles y sábado, con salida a las 11:40.

Esta ruta complementa los servicios de conectividad desde Jalisco, donde ya se ofrece una frecuencia directa diaria entre Guadalajara y Madrid.

Con la incorporación de esta ruta, Aeroméxico operará un total de 13 vuelos semanales entre México y París durante la próxima temporada de verano, incluyendo también los vuelos desde Monterrey y la Ciudad de México, alcanzando así la mayor oferta de vuelos en la historia de la compañía hacia la capital francesa.

De la capital mexicana a la capital de la moda

Una segunda ruta que se estrenará el año entrante será la que conecte a la Ciudad de México con una de las capitales mundiales de la moda: Milán.

La frecuencia iniciará operaciones a partir del 28 de marzo de 2027 con cuatro vuelos semanales.

Los vuelos partirán los martes, jueves, sábados y domingos a las 22:25 y los lunes, miércoles, viernes y domingos, a las 23:05.

La ruta CDMX–Milán será el segundo destino que cubra Aeroméxico en Italia, y complementa la oferta que existe hacia Roma.

“En conjunto, ambas rutas ofrecerán diez vuelos directos semanales entre la Ciudad de México e Italia”, detalló Aeroméxico.

Además de ser la capital italiana de la moda, Milán es el corazón financiero de Italia, es un centro global del diseño, lujo e innovación y una puerta de entrada a los lagos del país y a los Alpes.

La mayor conectividad en su historia

Aeroméxico, que recientemente recibió la luz verde del Poder Judicial de Estados Unidos para mantener su alianza con Delta, destacó que con estas dos rutas, el año entrante logrará la mayor conectividad en su historia con el viejo continente.

Aeroméxico contará 7 destinos a través de 11 rutas, y una oferta de más de 75 vuelos semanales en cada dirección, durante la temporada de verano.

Los nuevos vuelos, añade, ofrecen mayor flexibilidad y conexiones más convenientes para los clientes, a través de la alianza SkyTeam, hacia más destinos de Europa, África, Medio Oriente y Asia.

“Europa continúa siendo uno de los mercados más importantes y exitosos para Aeroméxico. La incorporación de Guadalajara–París y Ciudad de México–Milán fortalece nuestra red, ofrece a los clientes más opciones de viaje y consolida aún más nuestra posición como la aerolínea líder entre México y Europa”, señaló Giancarlo Mulinelli, vicepresidente Senior de Ventas Globales de Aeroméxico.