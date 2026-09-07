Hacienda tiene hasta este martes para presentar la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación al Congreso de la Unión para el año entrante y que incluye los apoyos a Pemex.

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Desde su fundación en 1938 y hasta la primera década del Siglo XXI, Pemex era el principal motor de las finanzas públicas del país, pero desde el declive del megayacimiento Cantarell, la historia cambió de rumbo.

La empresa empezó a presentar problemas de liquidez y deuda financiera, que se ha extendido ya a los proveedores, y su saneamiento ha sido abordado desde diferentes enfoques.

En este sentido, la estrategia de la Cuarta Transformación, que busca rescatar a la emproblemada empresa prácticamente al costo que sea, le ha costado al fisco más de MXN $2.7 billones que no se han destinado a inversiones productivas y, por lo tanto, han mermado el crecimiento económico del país.

De acuerdo con un análisis de Banco BASE, Pemex recibió diferentes apoyos entre 2019 y 2026, mismos que incluyen desde transferencias en efectivo programadas en el presupuesto federal de cada año, préstamos de la banca de desarrollo y descuentos fiscales aplicados a la renta petrolera.

En este sentido, en el periodo analizado, el apoyo efectivo y verificable en estados financieros y cuentas públicas -que incluye aportaciones patrimoniales, estímulos fiscales y asunción de obligaciones- suma MXN $2.43 billones.

De ese total MXN $1.78 billones corresponden al periodo entre 2019 y 2025, y 263.5 mil millones de pesos fueron aprobados para 2026. Al incorporar la renta petrolera no capturada por la reducción de la tasa del derecho eleva la cifra a MXN $2.75 billones, detalla Gabriela Siller, directora de Análisis Económico del banco en el estudio.

“Si esos recursos se hubieran dirigido a proyectos de infraestructura rentable, el Producto Interno Bruto (PIB) hubiera sido al menos 0.5 puntos porcentuales mayor por año. También podrían haberse usado en educación y salud, rubros que son sumamente importantes para cualquier país”, dijo la analista.

Considerando que este año se alcance un crecimiento de 1.3%, como establece el consenso de analistas económicos en la encuesta más reciente del Banco de México, el promedio de crecimiento del PIB de México en el periodo 2019-2026 ha sido de apenas 0.96% anual.

En el sexenio pasado, las aportaciones patrimoniales de Hacienda a Pemex, es decir, el dinero que la dependencia sacó de los impuestos para apoyar a la empresa ascendió a prácticamente MXN $1 billón.

En ese lapso, alrededor de 63% de las aportaciones se destinó a pago de deuda y 37% a infraestructura, incluyendo la refinería Olmeca (Dos Bocas), la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación y plantas de fertilizantes.

“En 2025, la empresa reportó un incremento en certificados de aportación por MXN $395,000 millones y explicó que estas contribuciones se usaron principalmente para fortalecer su posición financiera”, comentó.

Coparmex pide ponerle lupa a apoyos a Pemex en el presupuesto

La Secretaría de Hacienda tiene hasta este martes para presentar la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) al Congreso de la Unión para el año entrante y que incluye los apoyos a Pemex.

En este sentido, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juan José Sierra Álvarez, señaló que México no puede seguir destinando recursos públicos de manera automática a programas, proyectos o instituciones sin evaluar su impacto económico y social.

“Cada peso gastado debe responder a una necesidad concreta y generar valor para los mexicanos, por lo que resulta indispensable eliminar erogaciones de bajo impacto, evitar duplicidades y reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”, señaló.

Aseguró que la revisión del gasto tiene que hacerse también en Petróleos Mexicanos y la CFE, pues si bien son empresas estratégicas, requieren esquemas que garanticen su viabilidad financiera y operativa.

“No podemos comprometer recursos públicos de manera recurrente sin planes claros de saneamiento, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Los recursos destinados a estas empresas deben responder a objetivos verificables y evitar que sus necesidades financieras reduzcan el margen disponible para atender otras prioridades nacionales”, advierte el líder del sindicato patronal.