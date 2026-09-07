Durante el cierre de mercados de este lunes, 7 de septiembre de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.25, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.34% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

La cotización del dólar canadiense avanzó 0.21% en la última semana, pero retrocede -6.38% en el último año, evidenciando debilidad en el horizonte anual.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una ligera tendencia alcista, con 6 subidas y 4 caídas; hubo retrocesos consecutivos en la parte media y cerró con una racha positiva.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 4.86%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 6.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva después de haber registrado un leve aumento en los dos días anteriores. Este crecimiento constante sugiere un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas, lo que podría atraer más inversionistas.

En los últimos días, el Dólar canadiense ha logrado mantener una estabilidad que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. Sin embargo, será crucial observar cómo esta tendencia evoluciona en las próximas jornadas para evaluar su sostenibilidad.

El análisis de esta tendencia indica que, a pesar del crecimiento reciente, la situación económica general y factores globales podrían influir en su futuro rendimiento.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.