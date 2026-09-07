La cotización del dólar alcanzó los MXN 16.92 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 7 de septiembre de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.28% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.94 pesos y un mínimo de 16.88 pesos.

En la última semana, la cotización en el mercado del Dólar registró un -0,42% y en el último año un -7,71%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar inició con tres jornadas al alza, alternó luego un descenso y un rebote, encadenó cuatro caídas y concluyó con un repunte, dejando un balance final prácticamente plano.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 2.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.25%.

La cotización del Dólar en el día 1 muestra una tendencia positiva, indicando un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este crecimiento refleja un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo cual podría influir en el mercado financiero.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios en la economía o en el entorno internacional pueden revertir esta alza. Un análisis continuo es crucial para entender si esta tendencia se mantendrá en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.