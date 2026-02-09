China puso fin a una exención impositiva que estuvo vigente durante casi tres décadas y comenzó a aplicar IVA a los anticonceptivos. Se trata de una medida vinculada a su estrategia para enfrentar la disminución de nacimientos. A partir de este año, preservativos y píldoras anticonceptivas dejaron de estar exentos y ahora pagan un 13% de impuesto al valor agregado, la tasa general para bienes de consumo. La exención había sido implementada en 1994, en el contexto de políticas orientadas al control de la población durante la etapa del hijo único. Conoce los detalles detrás de esta medida y mantente al tanto de las políticas del gobierno chino. Las autoridades buscan el crecimiento poblacional en tiempo récord. La decisión se produce en medio de una creciente preocupación por la crisis demográfica que atraviesa China. En 2024, la población se redujo por tercer año consecutivo, y expertos prevén que la tendencia continúe debido al envejecimiento acelerado y a la baja natalidad. En el último año, el gobierno impulsó diversas iniciativas para incentivar la formación de familias. Entre ellas se incluyen: Durante la última Conferencia Central de Trabajo Económico, las autoridades reiteraron su intención de fomentar actitudes positivas hacia la vida familiar. El escenario actual es resultado de factores acumulados durante décadas. La política del hijo único, vigente entre 1980 y 2015, influyó en las decisiones reproductivas. A esto se suman: En 2023, la tasa de natalidad cayó a 6.39 nacimientos por cada 1,000 habitantes, el nivel más bajo registrado, mientras que la población total disminuyó en más de dos millones de personas. Para 2024, se estima que más del 21% de los habitantes supera los 60 años, lo que aumenta la presión sobre el sistema de pensiones y el mercado laboral. Especialistas consideran que el efecto inmediato del nuevo impuesto será moderado, dado que el 13% es la tasa estándar y no implica un cambio drástico en el acceso a anticonceptivos. No obstante, interpretan la medida como una señal simbólica de distanciamiento respecto a las políticas de control demográfico del pasado. Diversos estudios coinciden en que los principales desafíos para elevar la natalidad en China son estructurales -vinculados a vivienda, empleo y conciliación entre trabajo y familia- más que al precio o disponibilidad de métodos anticonceptivos.