La industria automotriz global está viviendo un fuerte cambio de rumbo que se expresa en lo que está sucediendo en la frontera sur de los Estados Unidos. Para desafiar al poder de Estados Unidos, China se ha consolidado como el mayor exportador de autos hacia México, transformando al país azteca en su principal puerto de entrada hacia América Latina. Este fenómeno no solo representa un éxito comercial para marcas como BYD, MG o Chery, sino que ha encendido las alarmas en Washington. El gobierno de los EE. UU. observa con lupa este avance, temiendo que México se convierta en una “puerta trasera” para que los vehículos chinos evadan aranceles y penetren en el mercado norteamericano bajo el amparo del T-MEC. El crecimiento de la presencia china en las carreteras mexicanas es exponencial. Según datos recientes, el flujo de vehículos provenientes del gigante asiático ha superado a los envíos tradicionales de países como Estados Unidos y Japón. La fórmula del éxito ha sido clara: precios altamente competitivos, tecnología avanzada y una disponibilidad de stock que las marcas occidentales no pudieron garantizar tras la crisis de suministros post-pandemia. Para el consumidor mexicano, la relación costo-beneficio se ha vuelto el factor decisivo. Esto ha permitido que marcas chinas capturen rápidamente una cuota de mercado significativa, desplazando a modelos icónicos que antes dominaban las ventas locales. Sin embargo, este dominio no es solo una cuestión de ventas minoristas; se trata de una estrategia de infraestructura a largo plazo que incluye la posible instalación de plantas de ensamblaje en territorio mexicano. La mayor preocupación para los legisladores y la industria en Detroit no es solo la competencia en México, sino la posible triangulación comercial. Si China logra establecer fábricas en México, los vehículos fabricados allí podrían teóricamente cruzar la frontera hacia Estados Unidos con aranceles reducidos o nulos, aprovechando los acuerdos regionales. Este choque de potencias coloca a México en una posición ambivalente: por un lado, se beneficia de la inversión y la oferta diversificada; por el otro, se encuentra en el fuego cruzado de una guerra comercial que definirá el futuro del transporte en todo el continente.