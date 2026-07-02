El dinero de los ahorradores en el sistema de cajas de ahorro mostró estabilidad durante abril de 2026, en un entorno de expansión del crédito y niveles de riesgo contenidos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El sector de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS) registró en ese mes un Índice de Morosidad (IMOR) de 4.35% y una cartera de crédito de MXN $189,166 millones, lo que reflejó un desempeño estable en la calidad de los financiamientos.

El capital neto del sistema cooperativo ascendió a MXN $56,515 millones en abril de 2026, lo que representó un incremento de 10.1% respecto a los MXN $51,336 millones del mismo mes de 2025, según el regulador.

Por otro lado, la cartera vigente se ubicó en MXN $179,309 millones en marzo de 2026, mientras que la cartera total alcanzó MXN $189,166 millones en abril del mismo año, lo que reflejó que la mayor parte del financiamiento se mantuvo al corriente.

Concentración del financiamiento en el sector

El financiamiento mostró una marcada concentración en un número reducido de cooperativas. Caja Popular Mexicana encabezó al sector con MXN $69,220 millones al cierre de marzo de 2026, seguida por Caja de Ahorro de los Telefonistas, con MXN $12,297 millones, y Caja Morelia Valladolid, con MXN$ 7,418 millones.

En contraste, entre las entidades de menor tamaño por cartera vigente se ubicaron Caja Popular León Franco de Rioverde, con MXN$ 389.4 millones; Caja Popular Purépero, con MXN $192.4 millones, y Cooperativa San Andrés Coyutla, con MXN$151.5 millones.

¿Qué son las cajas de ahorro?