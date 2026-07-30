Las autoridades sanitarias de Estados Unidos mantienen vigente el retiro preventivo de un lote limitado de burritos para desayuno comercializados como vegetarianos, luego de detectar que algunos contenían salchicha y soya no declarada en la etiqueta. La medida afecta productos distribuidos en ocho estados y permanecerá activa mientras concluye el proceso de recuperación de las unidades involucradas.

El retiro fue anunciado por Fresh & Ready Foods LLC, empresa dedicada a la elaboración de alimentos listos para consumir, después de confirmar que parte de los burritos etiquetados como vegetarianos incluían por error salchicha, lo que implicó la presencia de soya, uno de los principales alérgenos alimentarios.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advirtió que las personas con alergia o hipersensibilidad a la soya podrían sufrir reacciones alérgicas graves e incluso potencialmente mortales si consumen estos productos.

Retiro masivo de FDA de alimentos peligrosos

Hasta el momento, no se reportaron casos de enfermedades ni incidentes relacionados con este retiro. Sin embargo, la compañía optó por retirar los alimentos del mercado de forma preventiva, luego de que dos consumidores informaran haber encontrado salchicha dentro de un burrito identificado como vegetariano.

Además del riesgo para las personas alérgicas, la empresa recordó que quienes siguen una alimentación vegetariana tampoco deben consumir estos burritos, ya que el contenido no coincide con la información del etiquetado.

El retiro se lleva a cabo en coordinación con la FDA.

¿Qué burritos se retirarán del supermercado?

La medida aplica exclusivamente a los siguientes productos:

Sprig & Sprout Spicy Breakfast Burrito , de 8.3 onzas (234 gramos) .

Fresh & Ready Spicy Breakfast Burrito, de 8.2 onzas (232 gramos).

Ambos fueron elaborados en la planta de Charlotte, Carolina del Norte, entre el 9 y el 12 de julio de 2026, cuentan con el código UPC 1 00001 00029 7 y tienen como fecha de consumo preferente el 20 de julio de 2026.

Los burritos fueron distribuidos en mercados de comida rápida y máquinas expendedoras de:

Alabama Georgia Kentucky Carolina del Norte Carolina del Sur Tennessee Virginia Virginia Occidental

Fresh & Ready Foods aclaró que el retiro no incluye otros alimentos producidos en esa planta ni productos elaborados en sus demás instalaciones.

Alerta para los consumidores de este alimento

La FDA recomienda no consumir los burritos que correspondan al lote retirado, aunque su apariencia sea normal.

Las personas que hayan adquirido alguno de estos productos pueden desecharlo o ponerse en contacto con Fresh & Ready Foods LLC para solicitar el reembolso correspondiente, siguiendo el procedimiento establecido por la empresa.

Las autoridades sanitarias reiteraron que el mayor riesgo corresponde a las personas con alergia a la soya, ya que podrían presentar una reacción severa al consumir un alimento cuya etiqueta no advierte la presencia de este ingrediente. Por ello, aconsejaron revisar los comunicados oficiales de la FDA y verificar las características de los productos retirados para evitar riesgos a la salud.