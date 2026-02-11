La tecnología y las redes sociales se están comiendo al mundo y el sector de los pequeños comerciantes no es la excepción. De acuerdo con el estudio “Latin America Social Commerce Market Intelligence Report 2025” de Research & Markets, el social commerce en América Latina muestra un crecimiento de 20.1% anual y alcanzó aproximadamente u$s 14.62 mil millones el año pasado, de los cuales, poco más de u$s 5.09 mil millones correspondieron a México, líder regional en este mercado. El mismo estudio señala que casi 70.7% de los usuarios digitales mexicanos han hecho al menos una compra a través de redes sociales, lo que equivale a más de 93 millones de personas. Para aprovechar esta tendencia e incentivar a los pequeños comercios a sumarse al social commerce, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) lanzó una serie de cursos para facilitarles a las unidades económicas familiares sumarse a este sector y mejorar sus resultados. “TikTok Shop para MiPyMEs: Estrategias que venden” forma parte de la iniciativa Academia Digital PyME 2026, del organismo que lidera Octavio de la Torre. Su objetivo es digitalizar para vender más. “La estrategia busca que las MiPyMEs mexicanas —principalmente de comercio y servicios— incorporen herramientas de social commerce para activar ventas medibles, profesionalizar su operación y abrir mercado más allá del punto de venta físico, sin perder su identidad local”, señaló el organismo. La estrategia se implementa mediante webinars vía Zoom, con emisión desde Ciudad de México y alcance nacional, en sesiones programadas los miércoles a las 17:00 horas del tiempo de la Ciudad de México, con duración de una hora. La capacitación integra cuatro rutas: la primera de ellas es el marketplace, diseñado para vender en plataformas como Amazon, Shein o Coppel. En ese curso se pone a disposición de los comerciantes la alta y validación como vendedor, la creación de un catálogo, inventarios, así como envíos, pagos y facturación al cliente. El segundo tema es la ruta específica para el social commerce, especializada en el uso de TikTok Shop. Incluye desde la activación de la app dentro de la red social, la creación del catálogo integrado a contenido, estrategias de videos cortos para venta, pagos, envíos, postventa y promoción inicial. La tercera ruta incluye la creación de un e-commerce propio, que incluye la creación de la tienda, la carga de los productos, pagos y envíos, así como la gestión de los pedidos, atención a cliente, bases de marketing y análisis de tráfico. La cuarta ruta ofrece el desarrollo de estrategias de delivery, apoyado en apps como DiDi y Uber, así como la organización de pedidos, análisis de la cobertura local, estrategias para activar el consumo local y la recompra. Los interesados en participar pueden entrar a la plataforma https://www.academiadigitalpymes.com/ contestar la encuesta y después registrarse para los cursos de forma gratuita, dijo la Concanaco Servytur a El Cronista.