México tendrá un crecimiento económico mayor este año, en comparación con el resultado de 2024, pero tampoco se acercará a su potencial real de crecimiento, coincidieron especialistas de ∫

Durante el seminario Perspectivas Económicas, realizado en el ITAM, Carlos Capistrán, economista en Jefe de Bank Of America para América Latina, señaló que el banco prevé un incremento de 1.2% para este año; una cifra que podría mejorar a partir de la reducción de la incertidumbre global ante el avance en las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC).

México enfrenta una grave depresión de la en productividad. (foto: Freepik).

En la “Mesa 1: Pronósticos Económicos”, el especialista añadió que también jugará a favor el país el impulso adicional en el consumo por el Mundial de Futbol que se realizará en julio de este año y donde México tendrá 13 partidos repartidos en tres ciudades.

Por su parte, Ernesto Revilla, Economista en Jefe de Citi para América Latina, presentó un panorama ligeramente más pesimista: este año, el Producto Interno Bruto (PIB) crecería en torno a 1%, impulsada por el consumo.

Revilla mencionó que la inversión pública está empezando a normalizarse, y esta recesión profunda en la inversión fue uno de los factores que limitó el crecimiento el año pasado.

“Creemos que el T-MEC se va a renegociar y eso va a destrabar un poco el mal ambiente de la inversión eh en una parte al menos que que se asocia con la incertidumbre del sector externo y que el consumo se va a mantener como un muerto o importante para la economía mexicana”, comentó.

Además, aseguró que el mercado laboral muestra signos de mejora y la tasa de desempleo se mantiene en niveles muy bajos.

Riesgos a la baja

Revilla añadió que México tiene varios riesgos a la baja, entre los que destacó el deterioro institucional, que incluye la implementación de algunas de las reformas promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluye la modificación constitucional al Poder Judicial de la Federación.

Además, para Carlos Capistrán, la economía está constreñida por un ajuste fiscal muy duro que se realizó el año pasado.

Carlos Capistrán añadió que el problema no es nuevo, pues el país tiene una crisis de productividad muy grande.

“El problema de México es de un muy bajo crecimiento, en el sexenio pasado el crecimiento fue de 0.9% total, el PIB per cápita no creció”, advirtió el especialista.

Además, advirtió que sii se mantiene la tendencia durante el sexenio de Sheinbaum, el crecimiento promedio será de 1.5%.