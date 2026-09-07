Tomar un vaso de agua con sal al día: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Es frecuente encontrar consejos que recomiendan beber agua con sal para mejorar la hidratación, recuperar electrolitos o incluso obtener determinados beneficios para la salud. Sin embargo, esta combinación no es necesaria para todas las personas y consumirla sin una razón específica podría tener efectos negativos.

sal

Antes de convertir esta práctica en un hábito, es importante conocer en qué situaciones puede ser útil y cuáles son los riesgos asociados con un consumo excesivo de sodio.

¿Qué beneficios tiene tomar agua con sal?

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Diabetes, el organismo puede perder grandes cantidades de agua y electrolitos, entre ellos el sodio, cuando existe sudoración excesiva debido al ejercicio intenso, temperaturas elevadas o fiebre.

En determinadas situaciones de deshidratación, consumir únicamente agua puede disminuir demasiado la concentración de sodio en la sangre y favorecer la aparición de hiponatremia, un trastorno que puede llegar a ser grave.

Por esta razón, en casos específicos puede ser necesario reponer tanto líquidos como electrolitos. Una pequeña cantidad de sal disuelta en agua puede contribuir a recuperar parte del sodio perdido y ayudar a mantener el equilibrio necesario para el funcionamiento adecuado del organismo.

El sodio cumple funciones importantes:

Interviene en la regulación de los líquidos corporales y la presión arterial

Contribuye al funcionamiento normal de los músculos y el sistema nervioso.

No obstante, esto no significa que beber agua con sal sea recomendable como parte de la hidratación cotidiana. Un consumo excesivo de sodio puede provocar consecuencias perjudiciales.

¿Cuándo es mejor evitar el agua con sal?

La Asociación Mexicana de Diabetes señala que esta combinación puede considerarse en determinadas situaciones de deshidratación, pero no debe utilizarse como sustituto habitual del agua potable.

La Doctora Danielle Paiva, en información publicada por el portal de divulgación científica Tua Saúde, advierte que ingerir agua con una concentración elevada de sal puede ser contraproducente.

El exceso de sodio puede provocar que el agua salga de las células, alterando el equilibrio de líquidos del organismo y aumentando el riesgo de deshidratación.

Además, consumir cantidades excesivas puede provocar una intoxicación por sodio, que puede afectar el funcionamiento del cerebro y ocasionar complicaciones importantes.

Díaz Robles también señala que tomar agua con sal de manera frecuente puede relacionarse con:

Malestar estomacal Aumento de la presión arterial Retención de líquidos

En casos graves pueden aparecer confusión, convulsiones y otros síntomas neurológicos que requieren atención médica inmediata.

¿El agua con sal reemplaza al agua natural?

Para la hidratación diaria, el agua simple continúa siendo la opción más recomendable. No es necesario añadir sal al agua de manera rutinaria para mantenerse hidratado.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la ingesta diaria promedio recomendada es de alrededor de 2.2 litros para las mujeres y 3 litros para los hombres, aunque las necesidades pueden variar dependiendo de factores como la actividad física, el clima y las condiciones individuales.

Por ello, antes de recurrir al agua con sal, especialmente cuando existe una deshidratación importante, es preferible valorar la situación y recurrir a soluciones de rehidratación adecuadas cuando sean necesarias.