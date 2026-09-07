Cada mes de septiembre, muchas personas retoman una vieja costumbre: llevar una hoja de laurel dentro de la cartera. Se trata de un ritual popular vinculado a distintas tradiciones de esoterismo, feng shui y magia folclórica.

Esta práctica no tiene respaldo científico ni es reconocida por ninguna institución oficial. Sin embargo, se trata de una creencia popular transmitida de generación en generación, similar a otros rituales asociados al inicio de un nuevo ciclo o temporada .

Quienes siguen esta tradición sostienen que sirve para atraer prosperidad y abundancia económica. Según esta creencia, sería un pequeño gesto simbólico para “activar” la energía relacionada con el dinero.

¿De dónde viene esta creencia?

El laurel es una planta que, dentro del esoterismo y la magia folclórica, suele asociarse con la suerte, la protección y el éxito. Por eso, en distintas culturas se usa en rituales relacionados con el inicio de proyectos, cambios de ciclo o épocas de renovación.

Llevar una hoja de laurel en la cartera durante septiembre: para qué sirve y por qué se recomienda. Chat GPT / El Cronista USA

En el caso del feng shui, algunas corrientes asocian ciertos objetos naturales, como hojas o plantas, con la circulación de energía positiva. De ahí que la hoja de laurel se haya incorporado como un elemento simbólico dentro de este tipo de prácticas.

¿Cómo se realiza este ritual?

De acuerdo con la tradición popular, el ritual consiste simplemente en colocar una hoja de laurel seca dentro de la cartera o billetera y llevarla contigo durante el mes de septiembre. No existe una fórmula única, ya que las variantes cambian según la región o la corriente esotérica que se siga.

Es importante recordar que se trata de una creencia simbólica y cultural, no de un método comprobado para mejorar la situación económica de una persona. Cada quien puede decidir si desea sumarse a esta costumbre como parte de sus tradiciones personales.