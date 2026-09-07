Adiós a los techos blancos: la nueva tendencia que te salva de las manchas y hace parecer más grande el hogar

Durante mucho tiempo, los techos blancos fueron un básico en la decoración de interiores. Su apariencia neutra, la facilidad para combinarlos con diferentes estilos y la sensación de amplitud que aportan los convirtieron en una elección segura para cualquier habitación.

Adiós a los techos blancos: la nueva tendencia que te salva de las manchas y hace parecer más grande el hogar Magnific

Sin embargo, las tendencias de decoración de 2026 buscan romper con lo convencional y darle mayor personalidad a los espacios. Una de las propuestas que gana fuerza consiste en convertir el techo en un elemento decorativo más, incorporando color, texturas y materiales que permitan transformar por completo la apariencia de una habitación.

El techo gana protagonismo con colores y contrastes

La principal característica de esta tendencia es que el techo deja de ser un elemento secundario . En lugar de limitarse a acompañar las paredes, puede utilizarse para:

Crear contrastes Aportar profundidad Destacar determinadas áreas de una vivienda

Una opción sencilla consiste en elegir un color relacionado con el de las paredes, aunque sin utilizar exactamente el mismo tono. Los beiges, colores tierra, verdes suaves, terracotas y tonalidades profundas ayudan a crear ambientes más cálidos y envolventes.

Si se busca un resultado más discreto, una alternativa es pintar el techo con un tono ligeramente más oscuro que las paredes. De esta manera, adquiere mayor presencia sin convertirse necesariamente en el centro de atención.

Madera y texturas para renovar los espacios

Los materiales naturales y las superficies texturizadas también forman parte de las propuestas que marcan tendencia este año. Entre ellas destaca la madera, que puede incorporarse en determinadas zonas del techo para aportar calidez y personalidad a espacios como el comedor, la sala o el dormitorio.

Los listones de madera son especialmente versátiles, ya que permiten crear diferentes efectos visuales y también pueden utilizarse para marcar la separación entre áreas dentro de ambientes abiertos.

Para quienes no quieren realizar una reforma importante, existen opciones más sencillas. Las pinturas con acabados texturizados, los revestimientos ligeros y las molduras contemporáneas permiten renovar la apariencia del techo sin necesidad de modificar su estructura.

Los colores que funcionan mejor en el techo