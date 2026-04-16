Cada vez es más común ir a un restaurante de comida rápida y encontrar la opción de ordenar en una pantalla táctil o hacer un check-in en un hotel con una tecnología similar y en este mercado, Samsung B2B destaca como uno de los proveedores principales. A pesar de las proyecciones de mercado que anticipaban un estancamiento para el periodo 2024-2025, la división B2B de Samsung México registró un crecimiento del 12%. Según Ana Lira, directora de B2B para Consumer Electronics, la empresa no solo ha logrado evadir la tendencia negativa, sino que consolida una participación de mercado superior al 70% en todas sus verticales. Y ahora va por los hospitales. En entrevista con El Cronista Lira mencionó que en el mundo del retail el segmento de Quick Service Restaurants (QSR) y el de Fashion son los que muestran una inclinación más fuerte hacia la adopción de soluciones digitales. Esta tendencia ha favorecido el crecimiento de la vertical B2B en el último año. Este año será particularmente atípico por la Copa del Mundo, que se disputará en parte en México. Según la directiva, el carácter mundialista ha generado una demanda inusualmente alta de productos tecnológicos en verticales específicas como hospitality (hoteles), alimentos y bebidas e incluso en el sector retail. El evento ha impulsado a las empresas de estos sectores a realizar actualizaciones y renovaciones de su infraestructura tecnológica para estar a la altura de las necesidades del mercado. Lira explicó que los productos de Samsung dirigidos a empresas están logrando posicionarse en el mercado del retail en cuatro segmentos especializados, según sus necesidades tecnológicas. Food and Beverage (alimentos y bebidas) –con clientes como Alsea y Arcos Dorados que opera McDonald’s–, Fashion Retail –tiendas de ropa donde la digitalización es una tendencia creciente–, Luxury Retail –enfocado en nichos exclusivos como las joyerías– y tiendas de conveniencia y autoservicio –con clientes como Oxxo. El crecimiento de soluciones tecnológicas para el sector retail ha ocasionado que hoy, dijo Lira, “empiezas a ver pequeñas o medianas empresas (pymes) que empiezan a voltear a ver este tema de soluciones digitales”. Las pymes están empezando a buscar soluciones profesionales, como las Business TV o los menu boards profesionales, en lugar de usar equipos de consumo masivo. “Estaban muy acostumbrados a comprar productos, por ejemplo, una televisión de consumo que se encuentra en cualquier tienda de autoservicio, y le ponen una USB“, ejemplificó sobre la alternativa que usan las pymes para dar la sensación de que su negocio está digitalizado. El objetivo de la división B2B de Samsung es mostrarle a las empresas que sus soluciones no requieren un gasto extra a esas alternativas que usan actualmente y que al contrario es una inversión. Lira mencionó que, por ejemplo, el Business TV, permite una administración local directamente desde el celular, eliminando la necesidad de gestionar archivos manualmente mediante una USB. Samsung global lanzó una nueva línea de ultrasonidos el año pasado en todo el mundo. Lira explicó que esto significa que están en una fase inicial de exploración del mercado hospitalario, tanto en México como en el mundo. En la inauguración del showroom B2B en sus oficinas en Ciudad de México, personal de Samsung detalló que con el dispositivo ultrasonido de la marca es posible tener detalles más definidos. Por ejemplo, en ultrasonidos obstétricos tiene la capacidad de mostrar el rostro del bebé. Esto es posible ya que el dispositivo integra tecnologías de imagen de alta precisión e inteligencia artificial que permiten mejorar la calidad del diagnóstico, optimizar los flujos de trabajo clínicos y brindar una experiencia más eficiente. “La ventaja que tenemos es que del lado de displays o de pantallas en la parte de hospitalidad ya estamos muy bien posicionados y eso nos va a permitir poder abrir la puerta para introducir estas nuevas tecnologías en otros sectores”, aseguró Lira. Cuestionada sobre el volumen de facturación de esta vertical, Lira dijo a El Cronista que aún no es significativa para el total del negocio de consumo (B2C). Sin embargo, resaltó que la división B2B es una de las áreas con mayor rentabilidad y rendimiento para la compañía surcoreana.