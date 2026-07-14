En esta noticia Persisten rendimientos positivos en el largo plazo

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) generaron plusvalías por MXN $484,100 millones durante el primer semestre de 2026, una disminución anual de 9.4% respecto a los 534,180 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La menor generación de plusvalías se explicó por las minusvalías históricas de MXN $417,321 millones registradas en marzo, derivadas de la volatilidad que generó en los mercados el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Pese a ello, las Afores lograron recuperar terreno en los meses posteriores. Tan sólo en junio de 2026, el SAR registró plusvalías por MXN $7,659 millones, con lo que el sistema mantuvo un saldo positivo en el acumulado del año.

Persisten rendimientos positivos en el largo plazo

En los últimos 12 meses, de julio de 2025 a junio de 2026, las Afores acumularon MXN $1.1 billones en plusvalías, reflejo de la recuperación observada tras el episodio de volatilidad registrado en marzo.

El comportamiento de los mercados también favoreció el desempeño de los portafolios de inversión durante la primera mitad del año.

En ese periodo, el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 4.3%, impulsando las inversiones de renta variable.

Asimismo, el Banco de México realizó dos recortes a la tasa de interés durante el primer semestre de 2026, lo que benefició el rendimiento de las inversiones de las Afores en deuda local, activo que representa la mayor parte de los recursos administrados por el sistema.

Las plusvalías corresponden a las ganancias generadas por las inversiones de los recursos para el retiro de los trabajadores.

Su comportamiento depende de la evolución de los mercados financieros, por lo que pueden alternarse con periodos de minusvalías sin afectar el número de acciones que cada ahorrador mantiene en su cuenta individual.