Los trabajadores retiraron MXN$ 4,611 millones de sus cuentas de ahorro para el retiro por desempleo durante julio de 2026, un aumento de 28.7% frente a los MXN$ 3,582 millones registrados en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

En términos absolutos, los retiros crecieron en MXN$ 1,029 millones en un año, lo que refleja una mayor disposición de recursos de las cuentas individuales ante la pérdida del empleo.

Coppel encabezó los retiros

Entre las administradoras con mayores montos retirados por desempleo destacó Coppel, con MXN$ 1,043 millones, seguida de Azteca, con MXN$ 736 millones, y XXI Banorte, con MXN$ 688 millones.

En conjunto, estas tres Afores concentraron 53.5% del monto total retirado por desempleo durante julio, es decir, más de la mitad de los recursos que los trabajadores dispusieron de sus cuentas bajo este mecanismo.

PensionISSSTE registró el menor monto

En contraste, PensionISSSTE reportó el menor monto de retiros por desempleo, con MXN$ 17 millones. Le siguieron Inbursa, con MXN$ 81 millones, e Invercap, con MXN$ 221 millones.

El retiro por desempleo permite a los trabajadores disponer de una parte de los recursos acumulados en su cuenta individual cuando pierden su empleo. Sin embargo, utilizar este mecanismo tiene un impacto en el ahorro pensionario, ya que reduce el saldo destinado para el retiro y puede afectar las semanas de cotización, dependiendo de las condiciones del retiro.

Los falsos gestores hacen negocio con los retiros

El aumento de los retiros por desempleo también ha abierto espacio para los llamados “falsos gestores” o “nomineras”, que ofrecen a los trabajadores realizar el trámite para obtener más dinero de su Afore a cambio de una comisión.

El esquema puede incluir el alta temporal de trabajadores que ya perdieron su empleo con salarios más altos, con el objetivo de incrementar artificialmente el monto que pueden retirar de su cuenta individual. Por este tipo de gestiones, los intermediarios pueden cobrar comisiones de hasta 30% del dinero obtenido.

Para frenar estas prácticas, se modificó el artículo 191 de la Ley del Seguro Social, de manera que el cálculo del retiro parcial por desempleo tome en cuenta la trayectoria salarial del trabajador y no únicamente su último sueldo.

Ahora se considera el salario promedio de las últimas 52 semanas cotizadas, con lo que se busca evitar que un incremento temporal y artificial en el salario eleve el monto que puede retirar el trabajador.

La medida busca que el retiro corresponda a la trayectoria real de cotización y reducir los incentivos para utilizar este tipo de esquemas.

Para los trabajadores, recurrir al retiro por desempleo puede representar un alivio financiero en el corto plazo, aunque implica utilizar parte del ahorro destinado a la jubilación. Por ello, realizar el trámite directamente con la Afore permite evitar comisiones de intermediarios y posibles prácticas irregulares.