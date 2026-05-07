Las aseguradoras de autos en México comenzaron a modificar sus esquemas de reparación y a ser más cuidadosas con ciertos vehículos ante el aumento de costos provocado por cambios fiscales, falta de refacciones y problemas de suministro, dijo Juan Carlos Alonso, director de autos de Interesse, en entrevista con medios durante el evento Foro Interesse Conecta: Tendencias en Ecosistemas de Seguros Automotrices. El especialista explicó que la eliminación del acreditamiento del IVA en pagos a proveedores elevó entre 7 y 8% los costos para las aseguradoras, principalmente en reparaciones realizadas en talleres, agencias y hospitales. “Sí hay un impacto de aproximadamente un 8% que no se va a poder acreditar”, afirmó. Detalló que anteriormente las aseguradoras podían acreditar el IVA de facturas emitidas por talleres y proveedores, pero desde este año ese beneficio desapareció, lo que obligó a las compañías a replantear costos y estrategias operativas. Alonso explicó que algunas compañías comenzaron a privilegiar pagos directos de daños a clientes en lugar de enviar las unidades a reparación mediante órdenes de trabajo tradicionales. Precisó que este mecanismo ayuda a evitar parte del impacto del IVA no acreditable, aunque aclaró que esto no significa que las aseguradoras estén dejando de cubrir los daños. “Las aseguradoras no lo están utilizando como un medio de bajar costos. Han sido muy aislados los casos donde alguien diga que no le alcanza”, mencionó. Añadió que las compañías también negociaron costos con talleres y proveedores, además de ajustar incentivos para contener el impacto financiero sin trasladarlo completamente a las primas. “Las aseguradoras tendrán que llevar ese costo para nuestros clientes, para llegar a una prima justa”, señaló. El director de autos de Interesse explicó que otro de los factores que comenzó a preocupar al sector es el crecimiento de marcas automotrices chinas, debido a problemas potenciales de abasto de piezas y servicio postventa. Indicó que algunas aseguradoras prefieren no asegurar ciertos modelos cuando no existe claridad sobre disponibilidad de refacciones. “Hay aseguradoras que han dicho: prefiero no asegurar esa marca porque me voy a enfrentar a un problema hacia el cliente”, dijo. Explicó que algunas armadoras llegaron al país con infraestructura sólida, almacenes y redes de talleres, lo que permitió que las aseguradoras aceptaran cubrir esos vehículos. Sin embargo, reconoció que otras marcas ingresaron al mercado sin garantizar inventario suficiente de piezas o soporte postventa. “Hay algunas que llegaron, vinieron y se fueron así como llegaron”, afirmó. Alonso señaló que el sector asegurador también enfrentó presiones por el tipo de cambio, el aumento en el costo de refacciones importadas y reparaciones más complejas. Explicó que muchos vehículos actuales utilizan pinturas tricapa o cuatricapa que requieren más tiempo y mano de obra especializada. “Oye, pues la mano de obra cuesta 100 pesos y pintar un vehículo que ahora viene con tricapa perlada ya no me tarda una hora, ahora me tarda tres horas”, mencionó. Además, recordó que problemas globales como el desabasto de chips derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania elevaron costos y tiempos de espera para reparaciones automotrices. El especialista añadió que el costo de los seguros también depende de factores como frecuencia de choques y robo de ciertos modelos. “Hay vehículos que aunque son más baratos pagan primas más altas porque se roban más o chocan con mayor frecuencia”, explicó. Alonso también señaló que la regulación de scooters y vehículos eléctricos ligeros podría abrir un nuevo mercado para las aseguradoras en México, especialmente si comienzan a requerir placas y seguros obligatorios. Explicó que estos vehículos tendrían un componente más fuerte en gastos médicos que en daños materiales, debido a que los conductores viajan expuestos y con poca protección. “Aquí vienes descubierto, entonces ahí te encargo la parte de gastos médicos”, destacó. Detalló que el reto para las aseguradoras será definir primas accesibles para vehículos cuyo valor ronda entre MXN$ 50 mil y 100 mil, sin comprometer la cobertura. Además, consideró que el gobierno y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) podrían impulsar esquemas obligatorios de aseguramiento ligados al emplacamiento o la tenencia. “Cuando el gobierno lo hace obligatorio y tienes un millón de scooters asegurados, entonces ya empieza a hacer sentido para las aseguradoras”, concluyó.