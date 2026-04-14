Las motos en México se están comiendo las calles de todo el país, y el protagonista principal es GS Motos, la empresa de Ricardo Salinas Pliego, que, a través de cuatro marcas, logró colocar 1.3 millones de unidades nuevas el año pasado. En entrevista con El Cronista, Dirk Biehler, CEO de GS Motos, aseguró que el año pasado, la empresa del magnate mexicano alcanzó una cuota de mercado de 62%, lo que implica que dos de cada tres motos que se venden en el país. Aunque no existen datos oficiales sobre la venta de motos nuevas en el país, con base en la estimación del mercado del CEO de GS Motos, el año pasado se vendieron prácticamente 2.1 millones de motos, contando todas las más de 50 marcas que existen en el país, y superan con creces al mercado automotriz, que el año pasado, alcanzó 1.52 millones de unidades nuevas. La Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas (AMFIM) agrupa a las 16 marcas más grandes del país, que representan 95% del mercado, a lo que se suman entre 35 y 40 marcas que operan a través de importadores directos, tiendas departamentales o segmentos de lujo. Para Dirk Biehler, el boom de las motocicletas ocurrió por varios factores: el primero de ellos fue la pandemia, seguido por la facilidad que dan las motos para eludir el tráfico. Además, los precios de inicio son más bajos que un auto, a lo que se suma un menor consumo de combustible. El CEO de GS Motos mencionó que Italika es la marca líder de la compañía, debido a su bajo precio y su potencial ilimitado, a lo que se suma la capacidad para proveer refacciones y una garantía de cuatro años. El líder de la empresa de motos destacó además que Italika ya es la octava marca más vendida del mundo y pretende mantener su expansión más allá de México. “Buscamos también posicionarnos en otros países, en más países con la marca Italika que es conocida. Si viajas a Sudamérica, Centroamérica, todo el mundo conoce Italika y nos respetan mucho”, destacó. Sin embargo, la apuesta de GS Motos no se ha limitado a Italika, pues en los últimos años trajo submarcas como Hero, Benelli y Morbidelli, que están insertas en distintos niveles de calidad y lujo en el mercado mexicano. Todas las marcas de GS Motos, dijo Biehler, se ensamblan en el país, en las plantas de Toluca, Estado de México y de El Salto, Jalisco. La empresas también celebró el armado de su moto 10 millones, en su planta en la entidad mexiquense. El mercado de motos no se ha salvado de la invasión de marcas chinas, pero el CEO de GS Motos señala que tienen una gran desventaja, pues las refacciones son escasas, o las distribuidoras, simplemente desaparecen. “Vienen marcas de Asia que no ofrecen el paquete completo, muchos llegan sin talleres, muchos sin refacciones, muchos sin préstamo; y vemos que abren tiendas unimarca que no duran. Compras una moto, te dan garantía y resulta que ya no está nadie en el taller cuando necesitas la garantía o en la tienda porque ya cerró. Es un riesgo que yo como usuario no lo tomaría”, comentó.