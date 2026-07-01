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No hubo plot twist en la reunión de los representantes comerciales de los tres países que conforman el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y el acuerdo seguirá vigente por 10 años, aunque las revisiones sobre los temas ásperos se mantendrán de forma anual.

El secretario de Comecio canadiense, Dominic LeBlanc y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Cortesía Secretaría de Economía

En un mensaje del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, difundido a través de redes sociales, el funcionario confirmó lo que el mercado dio por sentado hace meses: el tratado seguirá vigente por los próximos 10 años, pero se revisarán temas puntuales de forma anual.

El anuncio ocurrió al concluir una reunión virtual entre Marcelo Ebrard, el embajador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro canadiense de Comercio para México y Estados Unidos, Dominic Leblanc.

“Lo que nos ha dicho hoy el embajador Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extender el T-MEC por los próximos 16 años, por lo tanto nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años, que es la vigencia acordada del tratado”, dijo en Ebrard en su video.

Siguiente paso

El próximo 20 de julio una delegación estadounidense visitará México para realizar la tercera ronda de revisiones en el T-MEC.

En este sentido, Ebrard mencionó que la revisión inicia de manera formal este primero de julio, pero el país no tiene prisa.

“En la reunión vamos a tener la oportunidad de avanzar para que podamos concluir la revisión en un plazo razonable. No tenemos prisa, pero tampoco queremos que haya incertidumbre y por eso hay que tratar de llegar a un acuerdo”, mencionó.

El funcionario mexiano dijo previamente que México tiene 13 temas que buscará arreglar con el Gobierno de Estados Unidos, mientras que Washington puso 14 puntos sobre la mesa.

“Se va a seguir con la revisión del tratado que seguirá vigente por los próximos 10 años y haremos una revisión anual. Nuestro objetivo es que cada año esa revisión tenga menos pendientes”, comentó.

“En resumen, el tratado sigue, está previsto hasta 2036, 10 años, el tratado no cambia para lo que sigue”, dijo.