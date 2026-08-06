En esta noticia Una historia de cercanías

Dentro del mundo de la manufactura de componentes para gigantes industriales, Uniparts India es apenas una pequeña parte de las cadenas de abastecimiento global. Sin embargo, la empresa es una muestra plena de cómo muchas firmas de países asiáticos, predominantemente China y la India, están buscando la manera de adaptar sus operaciones al fenómeno nearshoring y penetrar en el mercado norteamericano justo en tiempos de renegociación del T-MEC.

Por ahora, la empresa tiene operaciones de almacenamiento en México, desde donde estará entregando en el tercer trimestre del año los primeros componentes a fabricantes de equipo original (OEM), como John Deere, que tiene una presencia relevante en el corredor industrial de Monterrey.

Con ello, Uniparts estará cumpliendo con su primera fase de presencia en México.

“Nuestras operaciones en México van por buen camino con nuestras primeras entregas a clientes desde nuestro almacén para el tercer trimestre”, dijo en una conferencia con inversionistas Gurdeep Soni, presidente y director ejecutivo de la empresa. “Este es un hito relevante en nuestra ruta a convertirnos en un socio global de proveeduría”.

Las expectativas de la empresa son tan elevadas por su inicio de operaciones de octubre de 2025, que no descarta comenzar su propia operación de manufactura en México para aprovechar que muchos clientes existentes y potenciales robustecen la práctica del nearshoring al relocalizar a la región actividades de ensamble y fabricación.

“Lo que hemos detectado (en México) es que nuestros clientes están moviendo su producción a México o expandiendo sus instalaciones en el país”, dijo Tanushree Shyam Bagrodia, CEO de Uniparts India. “Nuestras ventas crecerán y en una segunda fase también estaremos considerando manufacturar en México”.

La empresa anticipa ingresos en el rango de entre 4 a 7 millones de dólares (mid‑single‑digit million dollars) para el año fiscal 2027 y reconoce que la presencia en México responde a un movimiento estructural: los OEM globales están ampliando capacidad en el país para abastecer de forma más eficiente a Estados Unidos y Canadá.

En el último año, la empresa ha generado un revenue de más de u$s 123 millones.

Una historia de cercanías

Lo visto en Monterrey con Uniparts India es parte de una tendencia que a algunos alerta y a otros entusiasma: el nearshoring no es solo un fenómeno relevante para empresas norteamericanas, sino una vía para que empresas asiáticas se integren al bloque comercial regional desde México.

El nearshoring fue impulsado por Estados Unidos para reducir la dependencia de manufactura asiática, acortar cadenas de suministro y fortalecer la producción regional bajo el T-MEC. Sin embargo, estudios recientes muestran que empresas asiáticas están aprovechando el mismo marco para acercarse al mercado estadounidense, convirtiendo a México en una plataforma estratégica.

El Wilson Center, en su análisis “Las empresas asiáticas y la ola del nearshoring en América del Norte, publicado en 2025, señala que compañías de India, Corea y Japón están utilizando México como “puerta de entrada regulatoria y logística” al mercado estadounidense, beneficiándose de reglas de origen, menores tiempos de entrega y acceso preferencial bajo el T-MEC. El estudio concluye que el nearshoring se ha convertido en un fenómeno “de doble vía”: reduce la dependencia de Asia, pero simultáneamente permite que Asia se integre al bloque desde adentro.

Por otro lado, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) documentó en 2026 que proveedores asiáticos de autopartes y maquinaria están incrementando su presencia en México para “capturar la demanda norteamericana sin enfrentar las barreras arancelarias y regulatorias que tendrían desde sus países de origen”.

Uniparts India encaja exactamente en ese patrón al explotar la proximidad logística de México al mercado estadounidense, optimizar sus márgenes por su dominio del negocio de almacenamiento logístico, y la integración a las cadenas regionales.