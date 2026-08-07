Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía de México (izq) y Jamieson Greer, Embajador Comercial de Estados Unidos.

En esta noticia Cambio de paradigma

Una buena parte de la mayoría republicana en el Congreso de los Estados Unidos acaba de abonar a la incertidumbre: los representantes del ala derecha de la Unión Americana aplaudieron el trabajo del Embajador Comercial, Jamieson Greer, en la revisión el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), al tiempo que le pidieron priorizar resultados específicos antes que apresurar la prórroga del acuerdo por 16 años.

El Congreso de Estados Unidos aprobó hace pocos días el monumental programa de estímulo

En una carta enviada por el Congreso a la Embajada Comercial de Estados Unidos (USTR), los congresistas aseguran que la creación del T-MEC ha sido exitosa para su país, pero que todavía existen muchos pendientes que se pueden mejorar en beneficio de los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores, proveedores de servicios y productores de energía estadounidenses.

El T-MEC, recordaron los más de 160 legisladores que enviaron la carta, es el acuerdo comercial que recibió mayor respaldo en el Congreso, y ha sido muy exitoso, al tiempo que señalaron que el objetivo final es alcanzar una prórroga, también mencionaron que es importante alcanzar acuerdos en puntos clave que permitan a Estados Unidos mejorar su posición de cara al resto del mundo.

Cambio de paradigma

Funcionarios de ambos lados de la frontera han señalado que la era de los tratados comerciales sin aranceles ya quedó en el pasado.

En este sentido, los congresistas señalaron que la versión revisada del T-MEC debe alcanzar acuerdos en puntos clave.

Entre ellos, destacaron abordar las nuevas medidas adoptadas por México y Canadá que perjudican a los fabricantes, al sector agrícola, a los proveedores de servicios y a los trabajadores estadounidenses; hacer frente a las prácticas desleales de comercio e inversión de terceros países que buscan socavar la economía norteamericana y amenazar los empleos estadounidenses; y racionalizar las estructuras arancelarias para fortalecer la competitividad regional en el mercado global.

México y Estados Unidos tienen programada una cuarta ronda de revisión formal del T-MEC, misma que se realizará en Washington, durante las primeras semanas de septiembre.