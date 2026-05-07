Una delegación mexicana de 244 empresas y una decena de funcionarios en Canadá es liderada por Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Economía, quien destaca el valor del intercambio comercial entre México y Canadá. Ebrard destacó que esta visita permitirá celebrar más de mil reuniones de negocios con el objetivo de ampliar el intercambio de marcas mexicanas en Canadá. Como parte de la delegación mexicana, además del secretario de Economía, asistió Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, así como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora. “Tenemos empresas de electromovilidad. Tenemos agroindustrias. Tenemos empresas manufactureras y de manufactura avanzada. También empresas farmacéuticas. Fondos de inversión, instituciones educativas, como la organización de las universidades de México o el Tecnológico de México, que forma al 40% de los ingenieros de nuestro país. Empresas de semiconductores, recursos naturales, minería y muchos otros sectores”, destacó el funcionario. El objetivo, añadió, es incrementar la cercanía con Canadá para el largo plazo, en un entorno global que cambia de forma acelerada. “Sabemos que el mundo está cambiando muy rápidamente en muchos sentidos: geopolíticamente, tecnológicamente y en la manera en que funciona la economía mundial. Por eso necesitamos estar cerca de amigos, de instituciones, de países que tengan valores similares, instituciones económicas semejantes y acuerdos de libre comercio”, comentó Ebrard. Em este sentido, aseguró que Canadá y las empresas canadienses tienen amplia experiencia con México y viceversa, por lo que es necesario invertir más para generar nuevas oportunidades para todos. “Esto no es un evento. Es un proceso. Está comenzando desde nuestro país, así como también desde Canadá”, destacó. La visita de la delegación mexicana ocurre en el entorno de la revisión del TMEC, que iniciará de manera formal en julio de este año. Durante la reunión, el ministro Dominic LeBlanc, destacó que la relación comercial entre México y Canadá es estable y busca fomentar el crecimiento mutuo, por lo que bucarán fortalecer el TMEC. “Estas nuevas relaciones, surgidas en febrero y ahora nuevamente durante los próximos días, abrirán puertas a valiosas alianzas empresariales de largo plazo para industrias, exportadores e inversionistas en ambos países”, comentó. El funcionario canadiense mencionó que el TMEC ha sustentado la prosperidad compartida y ha creado una plataforma para que las empresas crezcan mexicanas y amplíen su alcance en Canadá. “Mientras Canadá se prepara para una revisión sólida y conjunta del TMEC, estamos trabajando activamente, por supuesto, con nuestros socios mexicanos y estadounidenses. Esta colaboración ofrece enormes oportunidades: no solo para reafirmar los beneficios de este acuerdo trilateral, sino para fortalecer sus bases y asegurar que responda a las realidades actuales y a los desafíos globales de los próximos años. Podemos convertir a América del Norte en la región más competitiva, dinámica y resiliente del mundo”, confió LeBlanc.