La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), eligió a Sergio de la Maza Jiménez, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de TenarisTamsa, como nuevo Presidente de la Mesa Directiva para el período 2026-2027. De la Maza Jiménez recibió el cargo de Víctor Cairo, presidente saliente de Canacero, quien destacó que durante su gestión el sector siderúrgico nacional trabajó en la consolidación de medidas de combate al comercio desleal, el fortalecimiento del mercado interno y la competitividad. En los dos años anteriores, señaló Cairo, la industria enfrentó retos como la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, lo que causó una disminución de 53% en las exportaciones de la industria hacia ese país. El presidente de Estados Unidos Donald Trump aumentó los aranceles al acero hasta 50%, incluyendo a México, debido a que acusa una competencia desleal con la industria estadounidense, concentrada en la zona conocida como el Cinturón del Óxido, que incluye estados como Pensilvania, Ohio, Míchigan, Indiana, Illinois, Wisconsin y Virginia Occidental. Asimismo, reconoció la apertura del Gobierno Federal para trabajar conjuntamente en medidas para la defensa del sector en México. El año pasado, la Secretaría de Economía anunció un incremento de aranceles a más de mil productos provenientes de países con los que México no tiene tratado comercial. En el caso particular del acero, el arancel, que tiene tasas diferenciadas se estableció en un tope de 50% a los productos de la industria provenientes de China. Sergio de la Maza se pronunció a favor de seguir trabajando con el Gobierno de México en impulsar políticas públicas que fortalezcan al sector siderúrgico nacional ante un contexto comercial complejo, marcado por distorsiones de mercado generadas por la sobrecapacidad de producción y el comercio desleal, la cual de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alcanzará la cifra de 721 millones de toneladas en 2027, provenientes principalmente de China y países asiáticos. “Somos una industria clave en la integración productiva con Estados Unidos y Canadá, seguiremos colaborando en la construcción de acuerdos que promuevan el libre comercio, la defensa del mercado nacional y el desarrollo sostenible de nuestras cadenas productivas. Esto para enfrentar de manera decisiva las importaciones directas e indirectas provenientes de Asia y recuperar la excepción a la 232, medidas que nos permitirán ser más competitivos como región”, dijo. La toma de protesta fue encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien destacó la importancia de mantener la colaboración entre el sector público y privado. El funcionario detalló que el acero es uno de los principales temas que estarán en la mesa de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá.