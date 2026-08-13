En esta noticia Los resultados comerciales de Digi

Digi Spain, que salió a Bolsa el pasado 16 de julio presentó los resultados del primer semestre con un rojo de 14,5 millones de euros, cuando en los seis primeros meses del año pasado el saldo negativo fue de un millón.

Con todo, la operadora low cost de origen rumano confirmó sus previsiones para 2026, ya que los componentes de su guía evolucionan según lo previsto, por lo que prevé ingresar entre 1.040 y 1.085 millones de euros este año.

Los inversores bursátiles reaccionaron con un castigo de la acción que cae a primera hora de la tarde un 1,46%, desvalorización que se suma a la registrada en los últimos cinco días, que alcanza un 2,36%. Mientras la acción se comercializa a 5,58 euros, poco menos que en su debut, que salió con un precio de 5,66.

En el comunicado que envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el operador de telecomunicaciones informó que la facturación ascendió a más de 515 millones de euros, lo que supone un incremento del 16% respecto al mismo periodo del año anterior, y obtuvo un EBITDA ajustado antes de arrendamientos operativos de 104 millones, registrando un incremento del 48% respecto al mismo semestre de 2025.

Por otra parte, Digi invirtió un total de 205 millones de euros en los seis primeros meses del año, cifra que explica un 36% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Esta inversión estuvo destinada principalmente a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica de alta capacidad con el que se propone llegar hasta los 21 millones de hogares conectados con fibra SMART antes de 2030, y de su propia red de móvil, que alcanzará hasta 10.000 antenas hasta 2033.

Los resultados comerciales de Digi.

Los resultados comerciales de Digi

La teleco sumó más de 910.700 portabilidades de enero a junio, lo que significa un incremento de más del 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado. De acuerdo a la compañía, gracias a este crecimiento ya supera, en solo seis meses, las 900.000 portabilidades en el acumulado anual, igualando prácticamente el total de portabilidades de todo el 2025.

Asimismo, DIGI registró en junio más de 11,9 millones de servicios activos, lo que supone un 23% más en relación con el año anterior.

En concreto, el operador, que ocupa el tercer lugar por número de clientes de fibra en España, registró más de 2,9 millones clientes de fibra hasta junio, un 28% más que en los seis primeros meses de 2025.

Así pues, de esta cifra, 2,48 millones corresponden a clientes de fibra SMART, lo que supone un crecimiento del 35%, en relación con el mismo periodo del ejercicio pasado.

Por otra parte, Digi recordó que más de 7,8 millones de clientes contaron con el servicio de telefonía móvil a cierre de junio, lo que significa un crecimiento del 19% semestre contra semestre.

Asimismo, más de 905.000 usuarios contaron con el servicio de telefonía fija, lo que supone un aumento del 25% de clientes respecto al mismo periodo de 2025. A lo que se suma, más de 249.000 abonados que tienen el servicio de televisión, esto es un 176% más.

En tanto, la red de fibra SMART llega ya a más de 14,84 millones de hogares, mientras Digi abrió su tienda número 100 a nivel nacional; a cierre de junio, la compañía superó los 11.900 profesionales contratados directamente.