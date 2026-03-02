FIBRA Prologis anunció que recibió la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio para lanzar una oferta pública de adquisición y suscripción recíproca con la que busca adquirir hasta el 100% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) de FIBRA Macquarie, de acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La autorización fue otorgada el 26 de febrero de 2026 y tendrá una vigencia de seis meses, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de seis meses, detalló la compañía. La operación contempla los CBFIs identificados con clave de pizarra “FIBRAMQ 12” y forma parte de la estrategia de la fibra industrial para ampliar su escala operativa en el mercado mexicano. En el documento, la empresa subrayó que la oferta estará sujeta a condiciones habituales, entre ellas la aprobación previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y advierte que su anuncio “no constituye una oferta pública ni ninguna otra oferta de valores en México o en cualquier otra jurisdicción”. Asimismo, precisó que los CBFIs que pudieran ofrecerse “no han sido registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 ni bajo la ley de valores de ninguna otra jurisdicción, excepto México”, por lo que no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin el registro correspondiente o una exención aplicable. FIBRA Prologis indicó que entre los objetivos de la operación se encuentran operar a mayor escala y generar valor de largo plazo para los tenedores de certificados. No obstante, advirtió que existen riesgos que podrían impedir la consumación de la transacción, entre ellos no adquirir una cantidad suficiente de CBFIs en circulación, así como cambios en las condiciones económicas, financieras o regulatorias. Al 31 de diciembre de 2025, el portafolio de FIBRA Prologis estaba integrado por 518 propiedades que sumaban 87.4 millones de pies cuadrados (8.1 millones de metros cuadrados). De ese total, 350 edificios correspondían a activos logísticos y de manufactura en seis mercados industriales estratégicos del país, con 65.9 millones de pies cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR), además de 168 edificios considerados no estratégicos.